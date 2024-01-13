"GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1071 GSB personel alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylardan, 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olma şartı aranıyordu. Başvuruları geride kalan süreçte gözler sonuç açıklamasında. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1071 GSB personel alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?

GSB 2 BİN 21 PERSONEL ALACAK!





Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımı yapılacağını açıklamıştı.





Gençlik hizmetleri alanında istihdam edilecek 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU TAMAMLANDI!





Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.





Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.



