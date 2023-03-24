Osmanlı saray mutfağında sık sık yapılan güllaç, günümüzde hala Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yerini koruyor. Hafif olması sebebiyle özellikle Ramazan aylarında tercih edilen bu nefis tatlı ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLLAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR? (12 YAPRAK)

MALZEMELER

> 12 yaprak güllaç

> 1,5 litre süt

> 2 su bardağı şeker

> Çekilmiş ceviz

> 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

> Toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

> Süt ve şekeri tencereye alarak şekerler tamamen eriyene kadar ısıtın. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.

> Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Eğer el yakmayacak şekilde ısıttıysanız tekrar ılıması için beklemenize gerek olmayacaktır. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı.

> Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyun.

> Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün.

> Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz dökün ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin.

> Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirin. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına dikkat etmelisiniz.

> Güllacı 2 saat kadar buzdolabında muhafaza edin.

> En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ TARİFİ PÜF NOKTALARI

> Güllaç yapraklarını ıslatacağınız sütün sıcaklığı çok iyi olmalıdır. Eğer sütünüz çok sıcak olursa güllaç yapraklarını hamur edebilir, çok fazla ılık olması durumunda ise güllaç yapraklarını ıslatmayabilir.

> Güllaç tatlınızın tam tadında olması için gül suyu eklemelisiniz.

> Güllaç tatlınızın tadını kaybetmemesi ve içerisindeki cevizin güllacınızı karartmaması için yaptığınız gün tüketmeniz daha iyi olacaktır.

GÜLLAÇ KALORİSİ

Orta büyüklükteki 1 dilim güllaç yaklaşık olarak 250 kaloriye denk gelmektedir.







