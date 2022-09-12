Gülşen hakkında son dakika gelişmesi: Ev hapsi kaldırıldı!

Gülşen Çolakoğlu'nun geçen nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatiplilere yönelik söylediği hadsiz sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı mı?

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Yurt dışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.

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