Özgün Gülşen hakkında son dakika gelişmesi Ev hapsi kaldırıldı
ÖZGÜN HABERLER

Gülşen hakkında son dakika gelişmesi: Ev hapsi kaldırıldı!

Gülşen'in ev hapsi kalktı mı? sorusuna yönelik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği hadsiz sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılan Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülşen ev hapsinde mi, ve hapsi kaldırıldı mı?
Gülşen'in ev hapsi kalktı mı?

Gülşen Çolakoğlu'nun geçen nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatiplilere yönelik söylediği hadsiz sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı mı?

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Yurt dışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.

İmam hatiplilere sapık diyen şarkıcı Gülşen'e tepkiler dinmiyor
GÜNDEM
İmam hatiplilere sapık diyen şarkıcı Gülşen'e tepkiler dinmiyor

İmam hatiplileri hedef alan Gülşen'den zoraki özür: Kötü niyetli kişilere malzeme verdim
HAYAT
İmam hatiplileri hedef alan Gülşen'den zoraki özür: Kötü niyetli kişilere malzeme verdim
Ev fiyatına satılıyor

Ev fiyatına satılıyor

Ejderhadan esinlenerek yapıldı: Değeri dudak uçuklattı.
10 hayati kural

10 hayati kural

Bu haber milyonlarca anne ve babayı ilgilendiriyor.
Ev hapsi kaldırıldı

​Şarkıcı Gülşen hakkında yeni karar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'deki lisede düzenlenen törende konuştu.

Yeni haftada seyir nasıl olacak?

​Kıyıda gezinirken fark etti.

​Yukarı yönlü ivme sürüyor

Denizin kıyısında bulundu: Şimdiye kadar bilinenlerin en büyüğü.

İstanbul'da gece saatlerinde korkutan anlar: Çatlaklar oluştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.