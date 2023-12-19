AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre 18 Aralık Pazartesi günü Gümüşhane 'de Kelkit’te 23:23'te 4.1, 23:28'de 3.7 depremin ardından 19 Aralık'a kadar peş peşe 4 deprem meydana geldi.

Gümüşhane deprem bölgesi mi?

Gümüşhane, Kuzeydoğu Türkiye’de pontid Orojenik kuşağının doğusunda ve genellikle çökel tipinde kayaçların yüzeylendiği doğu Pontid tektonik birliğinin güney zonunda yer alır.

Gümüşhane'den fay hattı geçiyor mu?

Gümüşhane tektonik ve depremsellik açısından Türkiye’nin en sakin bölgelerinden

biridir ve aktivitesi yüksek fay hatları bulunmamaktadır. Buna karşın, yaklaşık 80 km güneyden geçen ve Türkiye’nin en aktif doğrultu atımlı fay zonlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonuna (KAFZ) olan yakınlığı nedeniyle bu zon üzerinde meydana gelebilecek büyük depremlerden etkilenme potansiyeli olan bir bölgedir.

Gümüşhane fay hattı nereden geçiyor?

Gümüşhane’nin Şiran, Kelkit ve Köse ilçeleri ile Bayburt ve Erzincan’dan geçen KAFZ ile ilişkili Kelkit Fay segmenti (KLFS), Kelkit baseni (KLB), Bayburt baseni (BYB), Kelkit Çoruh Fay zonu (KÇFZ), Akdağ-Çayırlı Fay zonu (AÇFZ), Tercan-Aşkale Fay zonu (TAFZ) ve Dağyolu fayı (DYF) gibi birçok fay segmenti ve fay zonları mevcuttur.

Gümüşhane kaçıncı derece deprem bölgesi?

AFAD’ın açıkladığı riskli bölgelere göre Gümüşhane üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Risk durumlarına göre birinci derece riskli iller şu şekildedir;

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt

İkinci derece riskli iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece riskli iller, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Dördüncü ve beşinci derece riskli iller, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.







