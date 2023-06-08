Apple 3 haftada Türkiye ürünlerine üç kez zam yapmış oldu. Bugün yapılan zam oranı ise yaklaşık yüzde 13 oldu. Zamlar, Apple Türkiye'nin web sitesine yansıdı.

APPLE'DAN İPHONE FİYATLARINA 3. ZAM!

Son zamdan sadece 3 gün sonra gelen yeni fiyat artışları, döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı gibi görünüyor. Yeni zamlarla birlikte en ucuz iPhone modeli olan iPhone SE 64GB’ın fiyatı 21.999 TL’ye yükselirken, en pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1TB’ın fiyatı76.499 TL’ye ulaştı. Böylece Apple’ın 20.000 TL altında sattığı bir iPhone modeli de kalmamış oluyor.

EN UCUZU 43 BİN, EN PAHALISI 76 BİN 500 LİRA OLDU

En pahalı ürün olan iPhone 14 Pro Max 3 hafta önceki zammın ardından 63 bin 999 TL’ye, 3 gün önceki zammın ardından 67 bin 999 TL’ye ve son zammın ardından 76 bin 499 TL’ye çıktı.

Üç hafta önce yapılan zamda en ucuz iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 TL olmuştu. Bu model 3 gün önce yapılan zammın ardından 37 bin 999 TL’ye ulaşmıştı.

Son zammın ardından iPhone 14 serisinin başlangıç fiyatı 42 bin 999 TL’ye çıktı.

Güncel iPhone 14 serisi fiyatları ise şöyle:

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 42.499 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 46.999 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 72.499 TL

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76.499 TL







