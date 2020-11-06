​ Evleri 1 yılda teslim edeceğiz

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, 2002’ye kadar sadece 43 bin konut yapan TOKİ’nin, 18 yılda 975 bin konut inşa ettiğine dikkat çekti. Konut atılımının özel sektörün de gayretleriyle önemli bir dönüşümü gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “Ancak hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor” diye konuştu.

TOKİ vasıtasıyla bu yıl 100 bin konutun inşasına başlandığını belirten Erdoğan, “Önümüzdeki yıl 100 bin konutun inşasına daha başlıyoruz. Ayrıca 59 ilimizdeki 268 riskli alan ile 67 ilimizdeki rezerv yapı alanlarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Riskli yapı olarak ilan ettiğimiz 688 bin birimin 670 binindeki tahliye ve yıkımları tamamladık. Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15,5 milyar liralık destek verdik” dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Enkaz kaldırma yarışına girilseydi o yavrucak kurtarılamazdı

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, “İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor. Tabi bu sadece kamunun imkânlarıyla olacak bir iş değildir. Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanaklılığını tespit ettirmesi, şayet bu konuda herhangi bir sıkıntı varsa gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece-gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir depreminin ardından izlenecek yol haritasını anlattı:

Deprem anından itibaren arama, kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti, sağlık hizmetleri ile barınma ve gıda destekleri başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılandı. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. İnşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız. Şu andaki yol haritamız bu.

BİLMEDİĞİN İŞİ KONUŞMA

Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte, ‘5 gün oldu, hala enkazlar kaldırılmadı’ diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz? İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp, günübirlik gidip dönüyorsun.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum

BAŞINDAN SONUNA KADAR KALMALIYDIN

Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. O ilin milletvekilisin ya. Bunu da yapmıyorsun, orada hayatını her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım ve sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay ile ilgili de ‘Bir tane Kızılay çadırı görmedim’ demişti. Malatya’daydı galiba, Elazığ’da. Şimdi burayla ilgili de Kızılay’a verdiler veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanlarıyla orada.

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BİN KONTEYNER KULLANACAĞIZ

Şu anda İzmir ile ilgili süratli bir adım daha attıyoruz. Elimizde, stoklarımızdaki 1000 konteyneri İzmir’de kullanıyoruz, kullanacağız. Vatandaşlarımızı o konteynerlerde iskan edeceğiz. Bu arada da inşaatlarımız başlıyor. Biz gelene kadar sadece 43 bin konut yapan TOKİ’nin, 18 yılda tamamladığı, halen inşa ettiği ve projelendirdiği 975 bin konut ülkemizde bu alanda çok büyük bir devrimdir.

OYNAT 01:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na, "Bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Yaşanan her felaket bir derstir ama ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 5'inci gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte, '5 gün oldu' diyor. 'hala enkazlar kaldırılmadı'. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içine girilmiş olsaydı 5'inci gün enkaz altından çıkarılan yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun. Ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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6.7 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Bu şekilde başlayan konut atılımı, özel sektöründe gayretleriyle ülkemizde önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Ancak hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor. Bakın şu anda İzmir ile ilgili bu malum depremin olduğu bölge, sulak bir bölge. Biz şimdi tarım orman hayvancılığa ait bir bölgeyi, 1 milyon 400 bin metrekare, burayı rezerve alan olarak şu anda yapılacak konutlara tahsis ettik.

5 SENEDE 1.5 MİLYON KONUT İNŞA EDECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız o 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda inşaatlara başlayacak. İstiyoruz ki zemin sorunu olmasın. Bütün oradaki zeminle ilgili etütler yapıldı. Adımlarımız buna göre atılıyor. Genişleme noktasında daha farklı rezerv alanlarını oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bütün bunlardan öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz.