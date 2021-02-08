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ANKARA

​ İlk kalkışmanın 9. yılı ​

İlk kalkışmanın 9. yılı

FETÖ’nün hükümete karşı açıktan giriştiği ilk kalkışma olan 7 Şubat 2012’deki MİT kumpasının üzerinden 9 yıl geçti. Emniyet ve yargıya sızan FETÖ’cüler MİT’i PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstererek MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer MİT yöneticilerini tutuklamak istemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Emniyet ve yargıya sızan FETÖ’cülerin, çözüm sürecinde yürütülen politikalardan dolayı MİT’i PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstermeye çalıştığı kumpasın 9’uncu yılı. FETÖ’cülerin MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri “ifadeye çağırma” ve “yakalama kararı çıkarma” şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin 15’i firari 34 sanık hakkında açılan dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. İddianamede MİT ve hükümetin “terör örgütüne yardım”la suçlanmak istendiği, Fidan’ın gözaltına alınıp “emri Başbakan’dan aldığı” algısıyla hükümetin istifaya zorlanması, hatta devrilmesinin planlandığı, Erdoğan’ın ameliyata geç girmesiyle bu kumpasın bozulduğu anlatılıyor.

Hakan Fidan

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İLK TEŞEBBÜS

  • FETÖ’nün bazı kumpas davalarından örnekler verilen iddianamede, “Örgütün nihai hedefe ulaşmak için başlatılan eylemlerin ilk aşamasının Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir Askeri Casusluk, Tahşiye, Selam Tevhid, MİT TIR’ları ve 17-25 Aralık gibi kurgu ve kumpas soruşturmalarla geçildiği, örgüt tarafından gerçekleştirilen bu eylemlere 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması ile hız verildiği anlaşılmıştır. MİT soruşturması aslında FETÖ’nün seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüstür” ifadeleri yer alıyor.

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HESAP VERİYORLAR

Savcı 15 Ocak’ta davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını sundu. Sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Oğuzhan Ceylan ve Erkan Ünal’ın ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları, gazeteci sanık Mustafa Gökkılıç’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, Faik Şaşmaz, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci ve Veli Tuluy’un 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapsi istendi. Savunmaların ardından heyet dosyayı karara bağlayacak.

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Talimatı bizzat Gülen verdi

  • Örgütün kumpasa ilişkin yaptığı toplantı ve öncesinde 2 FETÖ’cü mahrem imamın ABD’ye gittiği tespit edilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi örgütün emniyet imamı “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil’in yardımcısı olan ve elebaşı Fetullah Gülen’le doğrudan görüşen firari sanıklar Çetin Özgür ve İlyas Şahin’in ABD’ye gittikleri belirlendi. Bizzat Gülen’den talimat alan mahrem imamların Türkiye’ye dönüp talimatın emniyet birimlerine iletilmesi için Ankara Kızılcahamam’da toplantı yaptıkları ortaya çıkmıştı.
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