​ İlk kalkışmanın 9. yılı ​

Emniyet ve yargıya sızan FETÖ’cülerin, çözüm sürecinde yürütülen politikalardan dolayı MİT’i PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstermeye çalıştığı kumpasın 9’uncu yılı. FETÖ’cülerin MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri “ifadeye çağırma” ve “yakalama kararı çıkarma” şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin 15’i firari 34 sanık hakkında açılan dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. İddianamede MİT ve hükümetin “terör örgütüne yardım”la suçlanmak istendiği, Fidan’ın gözaltına alınıp “emri Başbakan’dan aldığı” algısıyla hükümetin istifaya zorlanması, hatta devrilmesinin planlandığı, Erdoğan’ın ameliyata geç girmesiyle bu kumpasın bozulduğu anlatılıyor.

Hakan Fidan

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İLK TEŞEBBÜS

FETÖ’nün bazı kumpas davalarından örnekler verilen iddianamede, “Örgütün nihai hedefe ulaşmak için başlatılan eylemlerin ilk aşamasının Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir Askeri Casusluk, Tahşiye, Selam Tevhid, MİT TIR’ları ve 17-25 Aralık gibi kurgu ve kumpas soruşturmalarla geçildiği, örgüt tarafından gerçekleştirilen bu eylemlere 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması ile hız verildiği anlaşılmıştır. MİT soruşturması aslında FETÖ’nün seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüstür” ifadeleri yer alıyor.

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HESAP VERİYORLAR

Savcı 15 Ocak’ta davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını sundu. Sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Oğuzhan Ceylan ve Erkan Ünal’ın ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları, gazeteci sanık Mustafa Gökkılıç’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, Faik Şaşmaz, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci ve Veli Tuluy’un 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapsi istendi. Savunmaların ardından heyet dosyayı karara bağlayacak.

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