1 ay takip edip öldürmüş

İstanbul Sancaktepe’de alışveriş yapmak için girdiği marketin çıkışında bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer’in katil zanlısı O.A. teslim oldu.

CEZAEVİNDE SAMİMİ OLDUK

O.A., ifadesinde şunları söyledi: “2000’li yılların başında Çorum Cezaevi’nde cinayet suçundan hükümlüyken Yahya Karakışlak ile tanıştık, samimi olduk. Tahliye olduktan sonra Yahya ile sürekli irtibat halindeydik. Yahya’nın Erkan Hançer isimli aynı zamanda akrabaları da olan bir aileyle husumetleri olduğunu öğrendim. Yahya’nın bir yükünü alabilmek adına ismini duyduğum Erkan Hançer isimli kişiyi öldürmeye karar verdim.”

Erkan Hançer

KAFASINA BİR EL ATEŞ ETTİM

Sosyal medyadan Erkan’ın güncel fotoğrafını bulduğunu belirten O.A., “Yaklaşık 1 ay Erkan’ın izini sürdüm. Sancaktepe’deki evini de tespit ettim. Marketin önünde Erkan’a ait aracı gördüm. Merdivene oturdum. Sağ ön kapıyı açarken yerimden kalktım Erkan’ın arkası dönük olduğu esnada kafasına tek el ateş ettim. Cinayeti kendi irademle işledim, pişman değilim.” ifadesini kullandı.

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