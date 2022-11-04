Gündem 1 ay takip edip öldürmüş
İSTANBUL

1 ay takip edip öldürmüş

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer’i öldüren katil zanlısı O.A. teslim oldu. O.A. cezaevinde tanıştığı Yahya Karakışlak’ın kan davalısı olan Hançer’i öldürmeye karar verdiğini ve 1 ay takip ettikten sonrası olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Saliha Engin Yeni Şafak
1 ay takip edip öldürmüş
​MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer’i öldüren katil zanlısı O.A. teslim oldu.

İstanbul Sancaktepe’de alışveriş yapmak için girdiği marketin çıkışında bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer’in katil zanlısı O.A. teslim oldu.

CEZAEVİNDE SAMİMİ OLDUK

O.A., ifadesinde şunları söyledi: “2000’li yılların başında Çorum Cezaevi’nde cinayet suçundan hükümlüyken Yahya Karakışlak ile tanıştık, samimi olduk. Tahliye olduktan sonra Yahya ile sürekli irtibat halindeydik. Yahya’nın Erkan Hançer isimli aynı zamanda akrabaları da olan bir aileyle husumetleri olduğunu öğrendim. Yahya’nın bir yükünü alabilmek adına ismini duyduğum Erkan Hançer isimli kişiyi öldürmeye karar verdim.”

Erkan Hançer
Erkan Hançer

KAFASINA BİR EL ATEŞ ETTİM

Sosyal medyadan Erkan’ın güncel fotoğrafını bulduğunu belirten O.A., “Yaklaşık 1 ay Erkan’ın izini sürdüm. Sancaktepe’deki evini de tespit ettim. Marketin önünde Erkan’a ait aracı gördüm. Merdivene oturdum. Sağ ön kapıyı açarken yerimden kalktım Erkan’ın arkası dönük olduğu esnada kafasına tek el ateş ettim. Cinayeti kendi irademle işledim, pişman değilim.” ifadesini kullandı.

Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğramıştı: MHP’li üye Erkan Hançer hayatını kaybetti
GÜNDEM
Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğramıştı: MHP’li üye Erkan Hançer hayatını kaybetti
Trabzonspor Konferans Liginde

Trabzonspor Konferans Ligi'nde

​Fırtına, son maçında Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti.
İzmirde 4.9 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

İki kişi yüksekten atlayarak yaralandı.
Tahılda da merkez Türkiye olsun

Tahılda da merkez Türkiye olsun

​Koridorda yaşanan son kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i ikna etmesiyle aşılabildi.
Erdoğan'ın sırrı ne

Erdoğan'ın sırrı ne

Putin'i ikna etmesi Batılı ülkelerde kıskançlıkla karşılandı.
CHP-FETÖ dosyası açılacak

CHP-FETÖ dosyası açılacak

​'Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet zannedenler yanılırlar'
Bir 'depo' 235 lira

Bir 'depo' 235 lira

​Togg kilometrede 47 kuruşluk elektrik yakacak.

Caminin minaresi yıkıldı

Caminin minaresi yıkıldı

​İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem.
Barutçu madene neden erken indi

Barutçu madene neden erken indi

​Bartın'daki facianın sebepleri araştırılıyor.
Batı'nın faiz çıkmazı

Batı'nın faiz çıkmazı

​Z Raporu'nun Kasım sayısı bayilerde.
İmran Han'a silahlı saldırı

İmran Han'a silahlı saldırı

​Bir kişi hayatını kaybetti.
İş ahlâkını gözet ki rızkın helâl olsun

İş ahlâkını gözet ki rızkın helâl olsun

​Malın gerçek sahibi Allah'tır.
Enflasyon gıda ve giyimden beslendi

Enflasyon gıda ve giyimden beslendi

​Yıllıkta yüzde 85,51'i buldu.
Minik öğretmen

Minik öğretmen

​Afrin'deki Rahmet Kampı'nda çadırını sınıf yaptı.
Yaralı madenci taburcu edildi

Yaralı madenci taburcu edildi

​Hiperbarik oksijen tedavisi görüyordu.
Daha iyisi burada var

Daha iyisi burada var

​Ürünlerimizi gören yabancıdan vazgeçiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.