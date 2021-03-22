Gündem +1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız
YEREL GÜNDEM

+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız

+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız’ projesi kapsamında Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve Eşi Dilek Çam, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Down Sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Diğer
+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız
KIZILTEPE BELEDİYESİ

+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız’ projesi kapsamında Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve Eşi Dilek Çam, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Down Sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

‘+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız’ projesi kapsamında çocuklar hayallerindeki mesleğin kostümünü giyip, o meslek grubunda görev yapan kişilerle birlikte makam araçlarıyla, Kaymakam/Belediye Başkan V. Hüseyin Çam’ın makamına geldi. Polis, jandarma, zabıta, avukat, doktor ve hemşire kostümlerini giyen çocukları, Çam Ailesi karşıladı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel, hep birlikte pasta kesilerek çocuklar için hazırlanan hediyeler Çam tarafından kendilerine verildi. Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Çam onlarla sohbet etti. Aileler çocuklarını böyle bir günde mutlu eden Çam'a teşekkürlerini ilettiler.

Ayrıca Çam ve Eşi Down Sendromlu Hilal’in Hayranı olduğu Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile tanışma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Akın Akınözü’nü karşısında gören Hilal, sevinç gözyaşlarına boğuldu. Akın Akınözü ile birlikte keyifli vakit geçiren Hilal, hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı.

Down Sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmanın önemine değinen Çam: “Down Sendromu’nun bir hastalık değil, farklılıktır. Farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir, biz bugün çocuklarımızın hayallerine kavuşmanın şahitliğini yaşıyoruz. ” dedi.

Abone Ol Google News
İstanbula kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

Kent genelinde etkili olması bekleniyor.
Haftada 2 bin lira kazanıyor

Haftada 2 bin lira kazanıyor

​Şehir hayatını bıraktı dağ evine yerleşti.
Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

​Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan mesaj.

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla<br>buluşturuyor

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla
buluşturuyor

​Avrupa standartlarında yatırımlar hayata geçiriliyor

Mahkemede 'Cumhurbaşkanına hakaret etmedim' diyerek kendini savundu.

​Elazığ'da depremzedeler kerpiç evlerden konutlara geçti.

​Türk şirkete yatırım yapılacak..

​Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Gezi Parkı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.