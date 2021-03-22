+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız’ projesi kapsamında Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve Eşi Dilek Çam, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Down Sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

‘+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız’ projesi kapsamında çocuklar hayallerindeki mesleğin kostümünü giyip, o meslek grubunda görev yapan kişilerle birlikte makam araçlarıyla, Kaymakam/Belediye Başkan V. Hüseyin Çam’ın makamına geldi. Polis, jandarma, zabıta, avukat, doktor ve hemşire kostümlerini giyen çocukları, Çam Ailesi karşıladı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel, hep birlikte pasta kesilerek çocuklar için hazırlanan hediyeler Çam tarafından kendilerine verildi. Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Çam onlarla sohbet etti. Aileler çocuklarını böyle bir günde mutlu eden Çam'a teşekkürlerini ilettiler.

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Ayrıca Çam ve Eşi Down Sendromlu Hilal’in Hayranı olduğu Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile tanışma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Akın Akınözü’nü karşısında gören Hilal, sevinç gözyaşlarına boğuldu. Akın Akınözü ile birlikte keyifli vakit geçiren Hilal, hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı.

Down Sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmanın önemine değinen Çam: “Down Sendromu’nun bir hastalık değil, farklılıktır. Farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir, biz bugün çocuklarımızın hayallerine kavuşmanın şahitliğini yaşıyoruz. ” dedi.