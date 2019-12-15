Gündem 1 haftada 2 zirve
POLİTİKA

1 haftada 2 zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre’de 17-18 Aralık’ta düzenlenecek 1. Küresel Mülteci Forumu’na katılacak ve mülteci yardımları konusunda verilen sözlerin tutulmasını isteyecek. Erdoğan Cenevre’nin ardından İslam dünyasının sorunlarına çare aranacak olan “Kuala Lumpur Zirvesi” için Malezya’ya geçecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eş başkanlığını yapacağı İsviçre’nin Cenevre kentindeki 1. Küresel Mülteci Forumu’na katılacak.

İsviçre’deki toplantı BM’nin Aralık 2018’de New York’ta kabul ettiği “Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat”ın hayata geçirilmesi yolunda ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. 1. Küresel Mülteci Forumu, 17-18 Aralık tarihlerinde Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre Hükümeti’nin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye’nin eş başkanlığında Cenevre’de Milletler Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

GÜVENLİ BÖLGE’Yİ ANLATACAK

Erdoğan, zirve kapsamında yapacağı görüşmelerde başta Suriye meselesi olmak üzere mülteci meselesini ele alacak. Erdoğan ayrıca, Suriye’de planlanan güvenli bölge ile ilgili bilgi aktaracak ve mülteciler için külfet paylaşımı olması gerektiği mesajını bir kez daha verecek. Erdoğan’ın mültecilerin ülkelerine dönüşü için yapılan planları da anlatarak Türkiye’nin yanında olunması ve daha önce verilen sözlerin tutulması çağrısı yapacağı da kaydedildi. Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından, “Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor” başlığı ile Türkiye’de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak.

TÜRKİYE MODELİ

Altı ana başlıkta gerçekleştirilecek Cenevre’deki forumda, yük ve sorumluluk paylaşımı için gerekli düzenlemeler başta olmak üzere, eğitim, istihdam, geçim kaynakları, enerji ve altyapı, çözümler ve koruma kapasitesi kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Forumda, finansal, maddi ve teknik yardımların yanında üçüncü ülkeye yerleştirme kotaları açılması, mültecilerin kabulü için diğer güvenli ve yasal tamamlayıcı yolların sağlanması ve kapsayıcı bir yaklaşımla çok daha fazla mültecinin ulusal sistemlere dahil edilmesini sağlayacak hukuki ve politik düzenlemelerin yapılması gibi konular ele alınacak. Forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin ortaya koyduğu güvenli bölge planını ortaya koyacak. 5 bin nüfuslu 140 köy ve 30 bin nüfuslu 10 ilçe kurularak 1 milyon mültecinin nasıl güvenle evlerine dönebileceğinin detayları anlatılacak.

MALEZYA’YA GEÇECEK

Erdoğan, Cenevre’nin ardından Malezya’ya geçerek bir diğer uluslararası zirveye katılacak. Malezya’nın ev sahipliğinde 18-21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek, “Kuala Lumpur Zirvesi”nde İslamofobi ile mücadele ve İslam dünyasının sorunlarına çözüm aranacak. Erdoğan, zirvede İslam ülkeleri arasında hem siyasi hem de ekonomik işbirliğinin arttırılması mesajını verecek. Zirvede, Suriye, Filistin meseleleri ile terörle mücadelede işbirliği, mülteci sorununu değerlendirilecek.

Ortak televizyonu görüşecekler

  • Zirvede, Türkiye-Malezya ve Pakistan arasında önceden anlaşmaya varılan ortak televizyon kurulması yönündeki çalışmalar da ele alınacak. Televizyon kurulması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Eylül ayında New York’ta bir araya gelmişti. Üç ülkenin karar aldığı ortak televizyon, İslamofobi’nin çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için BBC tarzında İngilizce dilinde hizmet verecek. İlerleyen günlerde farklı dillerle de yayın yapması planlanıyor. Üç liderin kararı almasının ardından İslamabad’da üç ülkeden uzmanların katılımıyla teknik düzeyde bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Kanalın merkezinin İstanbul olması yüksek ihtimal görünüyor. Diğer ülke başkentlerinde de temsilciklerin olması öngörülüyor. Türkiye, söz konusu televizyon kanalı projesini, İslam dünyası ile Batı dünyası arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, ön yargıların ortadan kaldırılması için önemli bir imkan olarak görüyor.
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Erdoğan, Cezayir’in yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun’u telefonla arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

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