1 haftada 500 kişi sınır dışı edildi

İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde “düzensiz göçle mücadele” için operasyon başlatıldı. Türkiye halen 4 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yapıyor. Ancak uygulama sırasında bazı sorunlar yaşandığı iddia ediliyor. İddialara göre, bilerek ya da yanlışlıkla, oturma izni olan Suriyeliler de sınır dışı edildi. Sınırdışı işlemleri sırasında bazı Suriyelilere plastik kelepçe takılması tepki çekti.

1 MİLYON SURİYELİ İSTANBUL’DA

Kayıtlı 547 bini Suriyeli 1 milyon 69 bin yabancının bulunduğu İstanbul’da kayıtsız göçmen sayısı arttığı gerekçesiyle düğmeye basıldı. Çok sayıda Suriyeli, “kayıtsız olduğu” gerekçesiyle sınır dışı edildi. İstanbul Valiliği operasyonu doğruladı. Valilikten yapılan açıklamada Türkiye’ye yasadışı yollardan giren “düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edildiği” belirtildi.

VALİLİK 20 AĞUSTOS’A KADAR SÜRE VERDİ

Açıklamada İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancılara da, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019’a kadar süre verildiği belirtilerek, “Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir” denildi. Valilikten yapılan açıklamada bugüne kadar kaç kişinin sınır dışı edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

‘UYGULAMADA SORUN VAR’ İDDİASI

Ancak sınır dışı edilenler arasında İstanbul ve başka illere kayıtlı olanlar da var. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre son bir kaç ayda sınır dışı edilenlerin sayısı 6 bin 500’e, bir haftadır sınır dışı edilenlerin sayısı ise 500’e ulaştı. Konuyu yakından takip eden sivil toplum kuruluşlarına göre son günlerde gönderilenlerin en az 180’inin İstanbul veya başka illerde kaydı var. Çoğunluğu genç olan bu 180 kişi arasında ailesi hâlâ İstanbul’da olanlar da mevcut. Resmi makamlar da sayının daha az olduğunu ifade ederek iddiaya doğruladı.

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BELGE İMZALATILDI

Suriyeli aileler, kimliği olduğu halde sınır dışı edilen yakınlarına rızaları dışında “…. Değerlendirmelerimin ardından Suriye Arap Cumhuriyetine gönüllü olarak geri dönme kararımı teyit ediyorum” yazılı kâğıt imzalatıldığını öne sürdü. Bir diğer endişe ise sınır dışı işleminin uygulandığı sınır kapıları. Suriyeliler bazı deport işlemlerinin Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütünün kontrolündeki bölgelerden yapıldığını iddia ediyor.