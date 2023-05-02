1 Mayıs kutlu olsun

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İstanbul’da bu yıl Taksim Meydanı’na izin çıkmadı. Kutlamaların adresi Maltepe Miting alanı oldu. Sabah saatlerinden itibaren meydana gelen vatandaşlar ellerinde çeşitli bayrak ve flamalar taşıdı. Alanda yapılacak kutlamalar için dev bir sahne kurulurken, katılımcılar şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.

BAYRAMDA DA ÇALIŞTILAR

Çok sayıda seyyar satıcı da tezgah açarak satış yaptı. Kutlamaların gerçekleştirileceği Maltepe Etkinlik Alanı güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Çok sayıda polisin görev aldığı alanda, tedbir amaçlı havadan helikopter denetim yaptı.

TAKSİM ANITI’NA ÇELENK

Kutlamalar çerçevesinde pek çok iş kolunu temsil eden sendika grupları ise her yıl olduğu gibi Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Yoğun güvenlik önlemi alınan Taksim Meydanı’nda giriş çıkışları kontrol altına almak için demir bariyerler konuldu. Meydana izinsiz şekilde girmek isteyen kişiler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sendikalar basın açıklamasının ardından Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı.

ÖNCE UYARI SONRA GÖZALTI

Maltepe’de 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yasa dışı pankart ile girmek isteyen gruba polis, uyarı sonrası müdahale etti. Polis otobüsüne saldırarak camları kıran gruba, ekipler biber gazıyla müdahale etti. Gruptan yaklaşık 15 kişiyi gözaltına alan polis, pankartlara da el koydu.















