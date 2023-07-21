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1 milyon adaya üniversite şansı

ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını açıklamasının ardından gözler üniversitelerin kontenjanlarına ve sonraki tercihlere çevrildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

YÖK’ün verilerine göre, bu yıl örgün eğitimde önlisans programları için 388 bin, lisans programlarında 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim, uzaktan öğretim, 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dâhil edildiğinde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıldı. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjan ayrıldı.


24 BİN EK KONTENJAN

YÖK, depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için 2023 YKS’de ek bir kontenjan tanımladı. Bu kapsamda, depreme maruz kalan illerde bulunan devlet üniversitelerinde, YKS ile öğrenci alan programlarda, mevcut kontenjanın dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.

YKS’de 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak üzere 168 bin 7 aday başvurmuştu. Bu kapsamda 34 yaş üstü grup için 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si önlisans olmak üzere toplamda 21 bin 42 kontenjan ayrıldı. 70 yaş ve üzeri toplam 72 kadın bu kontenjan dâhilinde YKS’ye girdi.


#kontenjan
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YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar