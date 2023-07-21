1 milyon adaya üniversite şansı

YÖK’ün verilerine göre, bu yıl örgün eğitimde önlisans programları için 388 bin, lisans programlarında 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim, uzaktan öğretim, 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dâhil edildiğinde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıldı. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjan ayrıldı.