1 milyon tutanak paylaştık

Sempozyumda 13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı ile temsilcilerini misafir ettiklerini belirten Güven, seçim sistemlerinin bilişim altyapısıyla ilgili yeni uygulamaların, deneyimlerin ve stratejilerin üzerinde durulacağını kaydetti. Bilişim teknolojilerinin şeffaf ve denetlenebilir olması halinde daha anlamlı olacağını vurgulayan Güven, katılımcılara YSK ile diğer seçim kurullarının yapısı ve seçim süreçleri hakkında bilgi verdi.

13 SEÇİMDE SEÇSİS KULLANILDI

Güven, seçim süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için 2007'de kullanılmaya başlanan Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) değindi. Güven, SEÇSİS ile 2 cumhurbaşkanlığı seçimi, 5 milletvekili genel seçimi, 3 mahalli idareler genel seçimi ve 3 halk oylaması olmak üzere 13 genel seçim yapıldığını belirtti. Güven, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde 1 milyon 129 bin 73, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde de 1 milyon 123 bin 742 tutanağın siyasi partiler ile paylaşıldığını belirtti.