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1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde buluşalım

Türkiye’deki 29 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, tüm İstanbullulara 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde, “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı.

04:00 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 02:24 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasına canı pahasına, gözünü kırpmadan vatan toprakları adına şehadete koşan kahraman Türk askerlerini anarak başlamak istediğini söyledi. Beşinci, yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’de sabah namazının manevi ikliminde buluşup Galata Köprüsü’ne akın akın yürüyecek, birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstereceklerini dile getirerek, “100 yıl önce bu köprüde emperyalizme karşı nasıl başkaldırdıysak, yılın ilk gününde ‘Dünya Dursun, Dünya Duysun, Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ hakikatini tüm dünyaya haykıracağız. Ben, sen, o demeden, tüm milletimizi bu büyük günde Galata Köprüsü’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Şehitlerimiz ve Filistin’de olanlar bağlantılı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, şöyle konuştu: “1 Ocak buluşmamızda, bir yandan şehitlerimiz bir yandan Filistin’de olup bitenlerin birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırmak istiyoruz. Türk milleti, Filistin’in yanında, Türk milleti, bu toprakları kolay kazanmadığını biliyor ve bu topraklar üzerinde kimselerin oyunlar oynamasına müsaade etmeyecek.”



#Milli İrade Platformu
#Şehit
#Gazze
#Galata Köprüsü
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