1 yıllık takip barona götürdü

Çetenin profesyonel bir şekilde yurda zehir soktuğunu tespit eden narkotik polisleri, uyuşturucu çetesinin yurt içindeki tüm bağlantılarını 1 yıl önce teknik ve fiziki takibe aldı. 1 yıl içinde Ağrı Gürbulak’tan yurda soktuğu 5 TIR’ı 7/24 adım adım izleyen polis, çetenin farklı zamanlarda yurda soktuğu ilk 4 TIR’ın içinin ticari ürünlerle dolu olduğunu belirledi. Zehir çetesinin bu yolla polisin takip edip etmediğini ve yurda giriş çıkışta bir sorun olup olmadığını test ettiği belirlendi. 6 Eylül’de Ağrı’dan giren TIR’da uyuşturucu olduğunu tespit eden polisler, Mersin’de karşıladıkları TIR’a operasyon yaptı. TIR’da 125 kilogram 700 gram eroin bulundu.
KAÇAMADAN YAKALANDI
TIR’a operasyon yapıldığı anda İstanbul, Mersin, Hatay, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere giren polis ekipleri 16 zehir tacirini gözaltına aldı. Hatay’da düzenlenen operasyonda ise çetenin Türkiye ayağının liderliğini yapan Hakan A. Suriye’ye geçiş yapacağı esnada yakalandı.