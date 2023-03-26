10 Aralık Hareketi’nin prensi!

Yunus Emre.
CHP Genel Merkez içinde 10 Aralık Hareketi etkinlik sahası genişletilmeye devam ediyor. 10 Aralık Hareketi başta CHP Doğu Masası olmak üzere partinin hem sol sosyalist çevrelerle hem de Kürt hareketiyle olan bağlarını kontrolü altında tutuyor. 10 Aralık Hareketi’nin CHP Genel Merkez’indeki etkili isimlerinden Yunus Emre’nin, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte Kürt hareketiyle teması sürdürdüğü biliniyor. Halk TV’de katıldığı bir programda ‘yerel özerkliğinin genişletileceğini’ ifade ederek, tepkileri üstüne çeken Emre’nin sözleri 2015’te HDP’nin yerel özerklik çağrısı üzerine başlayan hendek olaylarını hatırlattı. Güvenlik güçlerinin 532 şehit verdiği olaylarda PKK özerklik ve öz yönetim ilan etmeye çalışmıştı.
KÖY KORUCULUĞU KALDIRILSIN
Yunus Emre, 2019’da yayınlanan ‘Kökler’ isimli kitabında, HDP’nin politikalarıyla birebir uyuşan bir söylem geliştiriyor. Emre, raporun Kürt sorunun asimilasyon politikalarıyla çözülemeyeceğini belirttiğini, anadil yasağının, radyo-TV yayını önündeki engellerin, olağanüstü hal valiliğinin ve köy koruculuğunun kaldırılmasını önerdiğini hatırlatıyor. 2005 yılında alternatif sol blok oluşturmaya çalışan, başaramayınca CHP içerisinde yola devam eden 10 Aralık Hareketi’nin temsilcileri parti içindeki ulusalcı ve sol ulusçu figürleri tasfiye etmişti.