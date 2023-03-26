10 Aralık Hareketi’nin prensi!

CHP Genel Merkez içinde 10 Aralık Hareketi etkinlik sahası genişletilmeye devam ediyor. 10 Aralık Hareketi başta CHP Doğu Masası olmak üzere partinin hem sol sosyalist çevrelerle hem de Kürt hareketiyle olan bağlarını kontrolü altında tutuyor. 10 Aralık Hareketi’nin CHP Genel Merkez’indeki etkili isimlerinden Yunus Emre’nin, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte Kürt hareketiyle teması sürdürdüğü biliniyor. Halk TV’de katıldığı bir programda ‘yerel özerkliğinin genişletileceğini’ ifade ederek, tepkileri üstüne çeken Emre’nin sözleri 2015’te HDP’nin yerel özerklik çağrısı üzerine başlayan hendek olaylarını hatırlattı. Güvenlik güçlerinin 532 şehit verdiği olaylarda PKK özerklik ve öz yönetim ilan etmeye çalışmıştı.