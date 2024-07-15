|
Gündem

10 bin FETÖ soruşturması sürüyor

Temmuz 2016’dan bu yana 150 bin FETÖ soruşturması açan başsavcılığa bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda 30 bini aşkın iddianame hazırlandı. 10 bin FETÖ soruşturması devam ediyor.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:18 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk soruşturmayı açan yargı merciiydi. Başsavcılık aradan geçen 8 yılda FETÖ ile mücadelede önemli çalışmalara imza attı. FETÖ davalarının görüldüğü başkentte, adliyedeki dosyaların son durumuna Yeni Şafak ulaştı. Temmuz 2016’dan bu yana 150 bin FETÖ soruşturması açan başsavcılığa bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda 30 bini aşkın iddianame hazırlandı. 10 bin FETÖ soruşturması devam ediyor. Başsavcılık, 60 bin dosya için kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle ret kararı verdi. Usulen incelenen dosyalardan 30 bini için yetkisizlik kararı çıkarken, 20 bin dosyada da birleştirmeye gidildi.



#FETÖ
#Dava
#Soruşturma
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Euro 2024’te en fazla faul yapılan oyuncular listesi