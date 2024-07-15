10 bin FETÖ soruşturması sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk soruşturmayı açan yargı merciiydi. Başsavcılık aradan geçen 8 yılda FETÖ ile mücadelede önemli çalışmalara imza attı. FETÖ davalarının görüldüğü başkentte, adliyedeki dosyaların son durumuna Yeni Şafak ulaştı. Temmuz 2016’dan bu yana 150 bin FETÖ soruşturması açan başsavcılığa bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda 30 bini aşkın iddianame hazırlandı. 10 bin FETÖ soruşturması devam ediyor. Başsavcılık, 60 bin dosya için kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle ret kararı verdi. Usulen incelenen dosyalardan 30 bini için yetkisizlik kararı çıkarken, 20 bin dosyada da birleştirmeye gidildi.
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2 saat önce