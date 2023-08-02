10 fabrika kül oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yangın kabusu yaşandı. Saat 16.30’da İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi’nde bulunan iplik fabrikasında başlayan yangın kısa sürede kompleks içindeki 4 fabrikayı sardı. 105 itfaiye aracı ile 200 personel, 4 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilmesine rağmen yangın daha da büyüyerek 6 fabrikaya daha sıçradı. Toplamda 10 fabrikayı teslim alan alev 4,5 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangının etkili olduğu alanda mobilya ve mobilya yan sanayi ile ilgili 10 işletme olduğunu belirterek, “Yangın gerçekten büyük. İçeride solvent, tiner, boya malzemeleri var.Onlar ısıyla beraber de sıra sıra patlıyorlar” dedi. Hava araçlarının çalışmalara gece ara vermek zorunda kaldığını belirten Aktaş, şunları kaydetti: “4 İlden takviye ekipler geldi. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Bundan sonraki süreçte tamamen söndürmeye ve soğutmaya geçeceğiz. Hepimize büyük geçmiş olsun, en büyük tesellimiz can kaybının olmaması.”