10 hakim ve savcı göreve iade

Açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, "Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock'a yönlendirilerek mağdur edildikleri" gerekçesiyle, mesleğe dönmek için HSK'ya başvurdu.

HSK 2. Dairesi önceki gün yaptığı toplantıda, MİT tırlarının durdurulması olayına imza atan savcılar hakkında tutuklama kararı veren Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy’un da aralarında bulunduğu 7 hakim ve savcının uzaklaştırma kararını kaldırdı.

Bu karar sonrası 1 yıl önce açığa alınan 7 isim mesleğe dönmüş oldu. Görevlerine dönmelerine karar verilen 7 isim şöyle: "Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel." HSK Genel Kurulu, Hakimler Nilsu Deniz ve Lale Yıldız’ın kesinleşmeyen ihraç kararlarına ilişkin itirazlarını da inceledi. Kurul, iki kadın hakim hakkındaki ihraç kararını kaldırdı. Ayrıca açıkta bulunan Adalet Müfettişi Gülbey Aslan’ın da göreve iadesi sağlandı.

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