Gündem 10 ilçeyi mesken tutmuşlardı Hayalet gösterge çetesi çökertildi
3. SAYFA İSTANBUL

10 ilçeyi mesken tutmuşlardı: 'Hayalet gösterge' çetesi çökertildi

İstanbul'da 10 ilçede 72 lüks otomobilden hayalet gösterge çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerden biri otomobil kamerasına, bir diğer şüphelinin de kırdığı otomobilin camından içeriye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Dört şüpheliden 3'ü tutuklanırken, bir şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Dört şüpheliden 3'ü tutuklanırken, bir şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce 9 ilçede lüks otomobillerdeki hayalet göstergelerini çalan hırsızların, aynı yöntemlerle ilçedeki hırsızlıkları üzerine harekete geçti.

24 Şubat günü Beylikdüzü'nde aynı yöntemle bir otomobilden hayalet gösterge çalan hırsızlar kaçarak Esenyurt'a geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yine bir otomobilden hayalet gösterge çaldıkları esnada durumdan şüphelenen trafik polisleri, şüphelilerin yanına gitti.

Polislerin geldiğini gören hırsızlar kaçmaya başlarken, bir polis memuru şüphelileri durdurmak için kaçtıkları otomobile ateş etti. Otomobile merminin isabet etmesi üzerine şüpheliler, araçtan inip bir taksiye binip kaçtı.

Ankara'da 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
GÜNDEM
Ankara'da 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

ÇALARKEN ARAÇ KAMERASINA YAKALANDILAR


Aynı günün akşam saatlerinde ise yine bir otomobilden hırsızlık yaptıkları esnada şüpheliler, başka bir otomobilin kamerası tarafından görüntülendi. Fark edilmeleri üzerine hırsızlar olay yerinden kaçarken, kamera kaydı alan araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç kamerasından alınan kayıt üzerine ekipler hırsızları yakalamak için çalışmaya başladı.

ESENYURT'TA 22, 9 İLÇEDE 50 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPTILAR


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde de hırsızların bir otomobil ile Başakşehir'in Altınşehir Mahallesine kaçtığı tespit edildi. Adres tespitinin ardından harekete geçen polis ekipleri, 4 şüpheliyi kaldıkları evde yakalayarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 9 ilçede 50, Esenyurt'ta ise 22 otomobilden hayalet gösterge çaldığı tespit edildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul'da çocukların kavgasına aileleri karıştı: Bir genç boğazından bıçaklandı
GÜNDEM
İstanbul'da çocukların kavgasına aileleri karıştı: Bir genç boğazından bıçaklandı

İstanbul Esenyurt’ta kapkaççıyı ele veren mont detayı
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt’ta kapkaççıyı ele veren mont detayı
Abone Ol Google News
İstanbulun en büyüğü

İstanbul'un en büyüğü

Günde 10 bin test yapılıyor.
Bursada ilginç gelenek

Bursa'da ilginç gelenek

​Kayanın etrafında üç tur atıp böcekleri yutuyorlar.
Kırmızı il Giresunda yeni koronavirüs önlemi: İş yerlerine HES koduyla girilecek

Diyanet: Kayıt hakları 2021 için devam etmektedir.

Apple'dan kritik güncelleme

Apple'dan kritik güncelleme

​Telefon ve bilgisayarlardaki güvenliği artırıyor.

'Dinlene dinlene dövdüler'

'Dinlene dinlene dövdüler'

16 yaşındaki gence 3 kuruş için 5 saat işkence.​

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist
Gündem

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence
Hayat

'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysilerini soyduktan sonra feci şekilde darp edilen gencin vücudundaki yara izleri, Nazi kamplarındaki işkenceleri aratmadı.
Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim
Dünya

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.