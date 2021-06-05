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İSTANBUL

10 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 10 şehirde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi İHA
10 ilde FETÖ operasyonu
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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