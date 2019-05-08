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Gündem 10 ilde FETÖye operasyon 14 şüpheli yakalandı
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Yalova merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Son dakika haberleri

10 ilde FETÖ'ye operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Yalova merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda, muvazzaf 3 subay ve 6 astsubay, meslekten ihraç edilen 2 astsubay, bir askeri öğrenci ile 2 emekli astsubay gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yalova merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmanın deşifresi edilmesi çalışmaları kapsamında, ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları belirlene 15 şüpheliye yönelik 10 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, muvazzaf 3 subay ve 6 astsubay, meslekten ihraç edilen 2 astsubay, bir askeri öğrenci ile 2 emekli astsubay yakalandı.

Bir emekli astsubay ise aranıyor.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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