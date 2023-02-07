|
Gündem

10 ili etkileyen depremlerin arından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 10 ile etkileyen bu depremlerin ardından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.

11:44 . 7/02/2023 Salı
AA
Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın
Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7
,
Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem
olurken,
Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5
olan iki deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı.



#DEPREM
#Elbistan
#afad
#pazarcık
#Grafik
#İnfografik
#grafikli
#Kahramanmaraş
33 dakika önce
default-profile-img
10 ili etkileyen depremlerin arından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi
MSB: Hatay'da enkaz altındaki bir vatandaş daha kurtarıldı
Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti
Hatay'dan bir güzel haber daha geldi: 30 saat sonra beş kişi sağ çıkarıldı
Fuat Oktay açıkları: Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu
Avşar Otel kurtarma çalışmalarında bir kişi sağ olarak çıkartıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.