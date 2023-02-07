10 ili etkileyen depremlerin arından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 10 ile etkileyen bu depremlerin ardından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.
11:44 . 7/02/2023 Salı
AA
Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ın
Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7
,
Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem
olurken,
Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5
olan iki deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.