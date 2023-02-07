10 ili etkileyen depremlerin arından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ''Gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti kırılmış oldu. Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu durum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor" dedi.