10 Mart’ta yetkiyi kullanırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da ‘Gençlik Buluşması’na katıldı. Erdoğan, 6’lı Masa’yı “Artık sürümden kalkmış olan güncellemesi dahi yapılamayan 1990’ların, 1970’lerin siyaset formatında kalmış tipler” diye eleştirdi. Erdoğan, 14 Mayıs konusunda 10 Mart’ı işaret ederek “Yetkimizi kullanacağız” mesajı verdi.

ERKEN DEĞİL ÖNE ALINAN SEÇİM

Erdoğan, gençlerin soruları üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: “(Seçim tarihinin 14 Mayıs’a alınmasıyla ilgili): Bu bir erken seçim değil, seçimi öne almak. Cumhurbaşkanı’nın bir yetkisi var. O da 10 Mart’ta biz bu yetkimizi kullanacağız ve 60 gün süresi olacak. O süreyi YSK değerlendirecek. Ama biz inşallah mart ayında kararımızı açıklayacağız.

SÜRÜMLERİ ORTADAN KALKTI

Milletimiz ülkesini özellikle yönetmek için cumhurbaşkanı seçmenin peşinde, bunlar masa ortaklarının yöneteceği aday bulma peşinde. Böylesine bir algoritmaya bedava oynanan oyunlarda bile rastlayamazsınız. Çünkü bunların kafası henüz Türkiye ‘Yüzyılı’na erişememiştir. Bunlar artık sürümden kalkmış olan güncellemesi dahi yapılamayan 1990’ların, 1970’lerin siyaset formatında kalmış tiplerdir. Zaten vaatleri ülkemizi eski Türkiye’ye döndürmektir.

BENDEN BİR ŞEY KAPMAMIŞ

(İHA/SİHA’ya dokunacağız diyen Ali Babacan’a) Sen git çocuk bezi sat. Onların asıl mesleği odur. Asıl üzüntüm şudur; 15 sene bu benim yanımda hiçbir şeyi kapamamış. Sen şimdi geleceksin ne yapacaksın önünü keseceksin, dünyanın neresinde bir yatırımcının önünü böyle kesebilirsin?

ABD İHA’YI 48 SAATLİĞİNE VERDİ

(Eski ABD Başkanı George Bush’la İHA diyaloğunu anlatırken) Oğul Bush ile görüşmelerimizi yaptık. Kendisine ‘Bize terörle mücadelede İHA, SİHA verecektiniz ne oldu? Hala vermediniz’ dediğimizde o zaman Dışişleri Bakanı Condellezza Rice idi, yanına çağırdı ‘Bak hala Türkiye’ye bunlar verilmemiş. Süratle verelim’ dedi ve bize o zaman İHA verdiler. Ama verilen İHA’lar maalesef 48 saatliğine idi.”



