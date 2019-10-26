10 teröriste bedel

Terörist E.T., Rojda Nazlıer’in kardeşinin örgütteyken Lice kırsalında öldürüldüğünü, bu nedenle örgütün bu aileye çok destek verdiğini de söyledi.

Nazlıer’in tutuklanmasına ilişkin, “Zerdeşt” kod adlı E.T.’nin ifadesinin olduğu ortaya çıktı.

EVİNİ AÇMIŞ

Fotoğrafından teşhis ettiği Nazlıer’in teröristlerin milisliğini yaptığını anlatan E.T.’nin ifadesi şöyle: “Kış sığınağından çıktıktan sonra silahlı ve üzerimizde terörist kıyafetiyle 6 örgüt üyesiyle milis olan Nazlier’in evine gittik. Nazlıer, kapıyı açtığında bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. İlk kez görmüştüm ancak diğer örgüt üyelerinden ismini daha önce duymuştum. Nazlier’in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Bu milis, bana göre 10 teröristten daha etkilidir. Evinin yerini biliyorum, bizzat yer göstermesi de yapabilirim.”

Nazlıer’e isnat edilen suçlamalar arasında belediye başkanlarının katılımıyla HDP İl Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu, örgütün sözde “marşına” eşlik ettiği ve bir teröristin taziyesine katıldığı da yer alıyor.