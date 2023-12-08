10 yaşındaki Tunahan'a köpekler saldırdı: Bakan Yerlikaya soruşturma açıldığını duyurdu

Bu ülkede bir köpek ölse, hele göz göre göre öldürülse kıyamet kopartacak insanlar, nedense Gazzeli bebeklerin ve çocukların ölümü karşısında tek laf etmiyorlar. Dilleri lâl, gözleri kör, gönülleri çöl! Ödül alan bir kadın sanatçının köpeği Loli için dedikleri her anlamda utanç vericidir. İnsanlık adına. Vicdan adına. Konuşmasında bir tek kelimeyle o barbarca öldürülen Gazzeli bebekler ve çocuklar için siyonazilere laf edemeyenlerin insanlığı ne yana düşer ki! Evinde kendisini sabırsızlıkla bekleyen