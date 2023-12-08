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10 yaşındaki Tunahan'a köpekler saldırdı: Bakan Yerlikaya soruşturma açıldığını duyurdu

Ankara'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz (10), ağır yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma açıldığını duyurdu.

Seren Som
Seren Som
16:03 - 8/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Yılmaz’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Yılmaz’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Sakarya'dan 1 ay önce Ankara'ya taşınan ailenin oğlu Tunahan Yılmaz, dün sabah Keçiören ilçesine bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalleli tarafından kurtarılan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Yılmaz’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.  

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.





Ataşehir’de vatandaşlar, köpek saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldu
Ataşehir’de vatandaşlar, köpek saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldu

Ataşehir’de başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok kişiye saldırdı. Köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçmaya çalışan vatandaşların o ilginç anları ise çevredeki güvenlik kamerası yansıdı. Olay, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesinde bulunan özel bir sitede meydana geldi. Gruplar halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşlara saldırarak korkuya neden oldu. Başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok vatandaşa saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar park halindeki bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası yansıdı. Aracının tavanı ezilen site sakini Özgür Saraç ise köpekleri düzenli olarak beslediğini, köpeklerin şüphelenmedikleri kimseye saldırmayacağını ifade etti.


#Ankara
#Köpek Saldırısı
#Tunahan Yılmaz
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