10 yaşındaki Tunahan'a köpekler saldırdı: Bakan Yerlikaya soruşturma açıldığını duyurdu

Sakarya'dan 1 ay önce Ankara'ya taşınan ailenin oğlu Tunahan Yılmaz, dün sabah Keçiören ilçesine bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalleli tarafından kurtarılan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Yılmaz’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.