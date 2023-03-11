100 bin depremzede ALO 184’e sordu

Depremzedeler için yeniden organize edilen Alo 184 hattına bir ay içerisinde 98 bin 975 depremzede başvurdu. İlk iki haftalık süreçte başvuruların büyük kısmını yaralanan kişilerin hangi sağlık kuruluşunda olduğu talebi oluşturdu. Hat depremle ilgili günlük bin 500 başvuru alıyor. Evde sağlık hizmeti, ilaç, aşı, sevk, pansuman, diyaliz gibi talepler öne çıkıyor. Koronavirüs ile mücadele döneminde önemli payı olan Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, deprem sonrasında da sağlık hizmetlerine erişimde fayda sağladı. Hattı arayan vatandaşları tercihe göre sesli yanıt sistemi ya da vatandaş temsilcisi karşılıyor. Talebi alan sistem vatandaşın talebine göre ekipleri yönlendiriyor. Sesli yanıt sistemi ve vatandaş temsilcisi günde ortalama bin 500 telefona cevap veriyor. Son bir ay içerisinde hattı toplam 98 bin 974 depremzede aradı. Depremin ilk günlerinde yoğunluğu, yakınının hangi hastanede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar oluştururken sonraki günlerde evde sağlık, ilaç, aşı tıbbi malzeme, tedavi, muayene, sevk, pansuman, diyaliz, kemoterapi gibi talepler oluşturdu.