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100 bin imza maratonu başladı: Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 11 ismin başvurusunu kabul edildi. Söz konusu adaylar için ise 100 bin imza toplama maratonu başladı. 27 Mart'a kadar sürecek bu sürecin ilk günü de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) cumhurbaşkanı adaylarının ilk günde topladığı imza sayılarını da açıkladı.

21:15 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu

Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten’in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ise ilk günün sonuçları açıklandı.

Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde:

-Muharrem İnce: 28235

-Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910

-Sinan Oğan: 15573

-Doğu Perinçek: 6679

-Yakup Türkal: 993

-Erkan Trükten: 397

-Tevfik Ahmet Özal: 237

-İrfan Uzun: 176

-Halil Murat Ünver: 119

-Hilmi Özden: 60

-Davut Turan: 34

11 adayın, 27 Mart saat 20.00'ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için neden 100 bin imza şartı yok?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olarak gösterilen isimlerde 100 bin imza şartı aranıyor. Ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 100 bin imza şartı gerekmiyor. Bunun sebebi ise Anayasa'nın 101. maddesinde yatıyor.

Söz konusu maddeye göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

Bu nedenle, partileri son seçimde oyların en az yüzde 5'ini alarak mecliste bulundukları gerekçesiyle AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu için 100 bin imza şartı aranmıyor.


İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

İYİ Parti İstanbul Miiletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ağıralioğlu, "Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim." dedi. Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına HDP'lilerden cevap geldi. HDP Gençlik Teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda, "Yavuz it havlamış yine" ifadesi kullanıldı. HDP'li Ali Kenanoğlu, "Koltuk kavgası yüzünden masadan kalkanlar bize bunu diyor" derken, eski HDP'li Sibel Yiğital ise "Yerel seçimlerde aklın neredeydi." paylaşımında bulundu.

#seçim
#14 Mayıs
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#11 aday
#cumhurbaşkanı adayları
1 saat önce
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