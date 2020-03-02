100 bini aştı: Sınırı geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi sürüyor

Ekonomi

Gelir vergisi mükellefleri için beyanname hareketliliği: Yarın son gün

Geliri basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerin 2019 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini vermesi için yarın son gün. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için ise beyanname verme dönemi bugün başladı. Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumdaki mükelleflerin adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.