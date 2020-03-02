100 bini aştı: Sınırı geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi sürüyor

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenleri gelişi sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 100 binin üzerinde göçmenin Edirne'den Avrupa'ya geçtiğini açıklaması sonrası sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin kente gelişleri arttı.
Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan düzensiz göçmenler daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.
Sınır köylerinde yoğun düzensiz göçmen hareketliliği gözleniyor.
GÜNDEM
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Tamponda bekleyenler var Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedekileri bekleyişi de sürüyor. Yunanistan sınır güçlerinin sık sık göz yaşartıcı bomba ve biber gazı atmasıyla tamponda bekleyenlerin bir çoğu yakınlardaki ormanlık alana doğru yayıldı.
Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde düzensiz göçmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.
Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.
Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü göçmenlere 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.
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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor.
İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.
Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı.
Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi.
Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.
Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti.
Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı.
Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.