100 gün MYK’sı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos’ta kamuoyu ile paylaşacağı 100 günlük eylem planı üzerinde son rötuşları yapıyor. Yarın Güney Afrika ve Zambiya’dan oluşan üç günlük Afrika seferine çıkacak Erdoğan, öncesinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplayarak başta 18 Ağustos’ta gerçekleştirilecek 6. Olağan Kongre hazırlıkları olmak üzere gündemdeki gelişmeleri masaya yatırdı.

KONGREDE AÇIKLANACAK

Toplantının ana gündemlerinden birisi de Erdoğan’ın büyük kongrede kamuoyuna açıklayacağı 100 Günlük Eylem Planı oldu. Ekonomi, sosyal politikalar başta bir dizi düzenleme ve hedefi içeren eylem planı ele alındı. Erdoğan'ın AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde açıklayacağı eylem planının içeriği ile toplumun tüm kesimlerine dokunması bekleniyor. 14 Ağustos’ta kutlanacak 17. kuruluş yıldönümünü etkinlikleri de görüşüldü. MYK’da bir diğer başlık ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişe ilişkin çalışmalar oldu. Bu çerçevede AK Parti tüzüğünün de yeni yönetim modeline uygun hale getirilmesi için başlatılan tüzük değişikliği gözden geçirildi.

TERÖR TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda dün görüşülen bedelli askerlik düzenlemesi ile TBMM Genel Kurulu’nun dün gündeminde olan OHAL sonrası teröre karşı alınacak tedbirleri içeren düzenleme de ele alındı.

6 yeni bakan yardımcısı

Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarında hafta sonunda yapılan atamaların ardından dün de Çevre ve Şehircilik ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında bakan yardımcıları atandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ise Aldulkadir Uraloğlu'nun atandığı duyuruldu.

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