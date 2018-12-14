100 günde 454 proje

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda hazırlanan 24 milyar lira tutarındaki 454 projeyi içeren eylem planını açıkladı:

Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sistemine geçiş sürecini yönettik, diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı mücadele ettik. Tüm bunlarla birlikte milletimize verdiğimiz sözleri de gerçekleştirmeye çalıştık. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen, hamdolsun hedeflerimize ulaşma yönünde önemli mesafe katettik.

HÜSRANA UĞRATTIK

Kur-faiz-enflasyon üçgeni üzerinden ekonomiye pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları, sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar, hiçbirinden şimdi çıt çıkmıyor.

FIRSAT VERMEYİZ

İkinci 100 günlük icraat programını uygularken de aynısını yapacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin, ihtiraslarının kulu-kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz.

24 MİLYAR LİRA

Yaşanan onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Bunların arasında gerçekten önemli, gerçekten tarihi, milletimizin umut ve heyecanla beklediği pek çok projemiz bulunuyor. Bu projeler için 37,3 milyar lira harcandı. Bununla beraber, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin de bitirilmesini temin edeceğiz.

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Irak’a yeni kapı

* FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının, özellikle finansman ayağıyla mücadele kapsamında mercek altına alınacak.

FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının, özellikle finansman ayağıyla mücadele kapsamında mercek altına alınacak. * PKK/PYD ve FETÖ/PDY başta olmak üzere, bütün terör örgütleriyle mücadele kapsamında 2 bin 697 planlı operasyon icra edilecek.

* Münbiç Yol Haritası’nın hayata geçirilme süreci tamamlanacak.

* FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik önemli adımlar atılacak. FETÖ ve PKK’nın dış kaynaklarının kesilmesine hız verilecek.

* Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirmesine yönelik bir hudut kapısının açılması ve iki havaalanı projesinin Türk firmalarınca üstlenilmesi için girişimleri sürdürülüyor.

* Akdeniz'de hidrokarbon aramaları kapsamında 3.100 km2 3D (üç boyutlu) sismik veri toplanacak.

* Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında Özbekistan'da 2 metalik maden sahasının arama ruhsatı alınacak.

Aynı frekanstayız

* 34 bin gencin katılımıyla rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programları başlatılacak.

* 3 tematik gençlik merkezi açılacak.

* Deneyap Atölyesi Projesi kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, Hakkari, İzmir, Edirne, Konya, Trabzon, Manisa, Muğla illerinde belirlenecek gençlik merkezlerinde atölyeler kurulacak.

* Gençlik ve Spor Veritabanı kurulacak.

* Gençlere örnek hikayeler yoluyla farklı ufuklar açılması için “17 Dakika Projesi” çerçevesinde uzman/rol model konuşmacıların gençler ile bir araya getirilmesi ve “Aynı Frekanstayız” Gençlik Radyosu kurulacak.

Ehliyet ve kimlikte 10 günde randevu

* Randevu süresi kimlik kartı ve sürücü belgesi için 60 günden 10 güne düşürülecek.

* Trafik Enstitüsü kurulacak.

* Türkiye Markası’nın yeniden oluşturulması için marka stratejileri belirlenecek.

* İstanbul’daki kültürel eserlerin daha fazla ziyaretçi ile buluşması kapsamında “Tourİst Kart” ve “İstanbul Kart” hizmete sunulacak.

* Turizm yatırım ve belgeleri başvurularının e-Devlet üzerinden alınacak.

* Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2.250 genç çiftçiye 30’ar bin lira hibe desteği verilecek.

* Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 274 milyon liralık destek veriyoruz.

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* Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

* 22 İlde Toplam 36 adet baraj ve göletin tamamlanmasıyla 503,95 milyon m3 suyun depolanması sağlanacak.

* Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı hazırlanacak.

* Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis edilecek.

* Kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.

* Taksim’deki AKM’nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temeli atılacak.

* Tıbbi sarf malzemelerin internet ortamında temin edilebilmesini sağlayacak Sağlık Market uygulaması hayata geçirilecek.

* Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

Ekonomi politika meclisi

Türkiye’nin tüm kesimini kapsayan ikinci 100 günlük eylem planında öne çıkan proje ve çalışmalar şöyle:

* Beş yıllık Cumhurbaşkanı Programı başlayacak.

* Merkezi Yönetim Bütçesi’nin hazırlık ve uygulama süreçleri tümüyle elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

* Proje ve faaliyetlerle yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin takibine yönelik olarak birinci 100 günde geliştirilen 81 İl Karnesi Projesi uygulamaya alınacak.

* Çevrimiçi ortamda açık iş pozisyonlarının yayımlanması amacıyla geliştirilen “Kariyer Kapısı” hayata geçirilecek.

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* Tüm üniversitelerde Kariyer Merkezleri kurulacak.

* Kültür Sanat Politikaları Kurulu’nun strateji belgesi hazırlanacak.

* Şehirlerdeki tabela kirliliği ile etkin mücadele amacıyla kampanya başlatılacak.

* “Ekonomi Politika Meclisleri” oluşturulacak.

* Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.

Savunmaya ağırlık

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Lazer Mükemmelliyet Merkezi idari yapısının kurulması, Lazer Silah Sistemi geliştirilmesine yönelik program modelinin belirlenmesi sağlanacak.

* Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine yönelik mevcut kabiliyetlerin tespiti ve yetkinlik analizi yapılacak. Tespit edilen kabiliyetlere göre iş paylaşımı ve program modelinin belirlenecek.

* Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesi imzalanacak.

* ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerinin imzalanacak.

* MİLGEM "İ" sınıfı firkateyn (5.gemi) sözleşmesi imzalanacak.

* Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi sözleşmesi imzalanacak.

* Zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç teslimatı yapılacak.

* Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi 7. Ana Jet Üssü inşaat faaliyetleri tamamlanacak.

* ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 2 adet helikopter teslimatı yapılacak

* AKINCI İHA projesi sözleşmesi imzalanacak.

* Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi kurumlarla işbirliği yapılacak.

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Yargıda hedef süre uygulaması

* Yargı Reformu Stratejisi Belgesi hazırlanacak.

* Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

* Soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef süreler vatandaşlara bildirilecek.

* Uyuşmazlıkların daha etkin ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasına başlanacak.

200 bin kişiye istihdam planı

* 81 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri oluşturulacak.

* Çoğu kadın ve gençlerden oluşan 200 bin vatandaşın özel sektörde istihdamı sağlanacak.

* Devlet korumasındaki çocuklar için "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı" (ÇODEP) başlatılacak.

* 3 mega kentte "Yüksekte Güvenli Çalış" kampanyası başlatılacak.

* 81 İl'de Millet Bahçeleri yaygınlaştırılacak.

* Konut Piyasası Takip Sistemi kurulacak.

* 20 bin hak sahibi çiftçi tarafından kullanılan tarım arazileri hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedelle kiralanacak.

* Akıllı şehirlerin altyapısını oluşturmak üzere 2019-2022 Ulusal Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak.

* 5 Tapu Bölge Müdürlüğündeki Osmanlıca sicillerin Merkez Arşivine toplanacak ve tasnifi yapılacak.

GÜNDEM Yarkadaş’tan tazminat kazandı