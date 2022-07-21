Gündem 100 kaymakam adayı alınacak
ANKARA

100 kaymakam adayı alınacak

Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 kaymakam adayı alınacak.

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Haber Merkezi İHA
100 kaymakam adayı alınacak
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 kaymakam adayı alınacak.

Sınav başvuru şartları, “Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak; 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar); askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak” şeklinde duyuruldu

SON BAŞVURU TARİHİ 17 AĞUSTOS

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Sınav, 18 Eylül 2022’de saat 10.15’te Ankara’da yapılacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

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