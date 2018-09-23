Gündem 100 milyon TLlik vurgun yapan banka müdürü yakalandı
İZMİR

100 milyon TL’lik vurgun yapan banka müdürü yakalandı

100 milyon TL’lik vurgun yapan banka müdürü yakalandı

Antalya'da iş adamlarını ve çalıştığı bankasını 100 milyon TL dolandıran A.İ. İzmir'de yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Nitelikli dolandırıcılık yapan banka müdürü İzmir’de polis ekipleri tarafından yakalandı.
Nitelikli dolandırıcılık yapan banka müdürü İzmir’de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da bir banka müdürü, çalıştığı bankayı ve iş adamlarını 100 milyon TL dolandırdığı iddia edilmişti.

Bankadan ’Bir müşteri ziyaretine gidiyorum’ diye ayrılan banka müdürü Arif İ. mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi.

Yapılan araştırmada müdür Arif İ.’nin bankayı ve ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum’ diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık toplam 100 milyon TL dolandırdığı anlaşılmıştı.

İhbar üzerine bankaya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.’nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Vurgun yapan müdür İzmir’de yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından “Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları“ kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışma yaparak kayıplara karışan müdür Arif İ.’nin İzmir’de olduğu bilgisine ulaştı. Bununu üzerine harekete geçen ekipler, Arif İ.’yi belirlenen adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Müdürün kardeşi tutuklandı

Öte yandan soruşturma kapsamında müdür Arif İ’nin kardeşi Hakan İ. sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderirken, şüphelinin amcası da bugün ekipler tarafından yakalandı. Dolandırılan müşterilerden sadece birinin 23 milyon TL kaptırdığı, diğerlerinin daha az miktarlarda olduğu, çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yaptığı öğrenildi.

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