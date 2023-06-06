100 Togg istedi 3 arabayı kabul etmedi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a ilgi yoğun şekilde sürüyor. Togg almak için birçok vatandaş ve kurum sıraya girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Togg sahibi olmak istediğini ancak kendisine araç verilmediğini iddia etmişti. Kamuoyuna Togg alamadığı için üzgün olduğunu söyleyen İmamoğlu’nun 100 araç istemesi üzerine talebin karşılanamadığı ortaya çıktı.

TOPLU SATIŞ YOK

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, İmamoğlu, Togg yapım aşamasındayken İBB adına 100 araç sipariş etti. Bu araçların belediyenin farklı birimlerince kullanılması hedefleniyordu. Bu kapsamda talepler Togg Genel Müdürlüğü’ne bildirildi. Genel Müdürlük ise henüz kurumsal satış yapılmadığı, bu taleple ilgili üretim gerçekleşmediği, vatandaşlar için kuralı satış yapılacağı yanıtını verdi. İmamoğlu, Devlet Malzeme Ofisi’ne yönlendirildi.

TOGG: 3 ARAÇ VEREBİLİRİZ

Devlet Malzeme Ofisi ile irtibata geçen ancak sonuç alamayan İmamoğlu’nun ekibi, yeniden Togg’un kapısını çaldı. Bu kez Togg, Devlet Malzeme Ofisi’ne 500 araç verildiğini ve kurumların buradan araç alabileceğini bildirdi. Togg yetkilileri, aracın halen sınırlı sayıda üretildiğini ve arzu ederlerse 3 araç verebileceklerini iletti.

İBB yetkilileri ise araç sayısının yeterli olmadığını öne sürerek bu teklifi

kabul etmedi.

GERÇEĞİ GİZLEDİ

Bunun üzerine İmamoğlu medyaya “Togg’dan araba talebinde bulundum, hem şahsen hem kurumsal olarak. İlk alımlardan ‘Şu kadar adet almalıyız’ diye yazı da yazdım. Henüz bize cevap verilmedi” açıklamasını yaparak gerçeği gizledi. Halen sınırlı sayıda üretilen Togg’un üretim kapasitesi artırılmaya çalışılıyor. Tüm dünyanın büyük ilgi ve merakla takip ettiği Togg, mayıs ayında 306 adet satış gerçekleştirdi.







