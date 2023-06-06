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100 Togg istedi 3 arabayı kabul etmedi

“İBB’ye Togg satmadılar” yalanı patladı. İBB’nin Togg’dan 100 araç istediği ortaya çıktı. Togg kurumsal satış yapılmadığını, kurumların Devlet Malzeme Ofisi’nden araç alabileceğini bildirdi. Devlet Malzeme Ofisi’ne başvuran İBB 100 araç talebini iletti. Olumsuz yanıt alınca tekrar Togg’un kapısını çaldı. Togg 3 araç vermeyi teklif etti, İBB bunu reddedip 100 araçta diretti. Sonra da İBB Başkanı İmamoğlu kendisine araç verilmediğini öne sürdü.

Haber Merkezi
04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a ilgi yoğun şekilde sürüyor. Togg almak için birçok vatandaş ve kurum sıraya girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Togg sahibi olmak istediğini ancak kendisine araç verilmediğini iddia etmişti. Kamuoyuna Togg alamadığı için üzgün olduğunu söyleyen İmamoğlu’nun 100 araç istemesi üzerine talebin karşılanamadığı ortaya çıktı.

TOPLU SATIŞ YOK

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, İmamoğlu, Togg yapım aşamasındayken İBB adına 100 araç sipariş etti. Bu araçların belediyenin farklı birimlerince kullanılması hedefleniyordu. Bu kapsamda talepler Togg Genel Müdürlüğü’ne bildirildi. Genel Müdürlük ise henüz kurumsal satış yapılmadığı, bu taleple ilgili üretim gerçekleşmediği, vatandaşlar için kuralı satış yapılacağı yanıtını verdi. İmamoğlu, Devlet Malzeme Ofisi’ne yönlendirildi.

TOGG: 3 ARAÇ VEREBİLİRİZ

Devlet Malzeme Ofisi ile irtibata geçen ancak sonuç alamayan İmamoğlu’nun ekibi, yeniden Togg’un kapısını çaldı. Bu kez Togg, Devlet Malzeme Ofisi’ne 500 araç verildiğini ve kurumların buradan araç alabileceğini bildirdi. Togg yetkilileri, aracın halen sınırlı sayıda üretildiğini ve arzu ederlerse 3 araç verebileceklerini iletti.

İBB yetkilileri ise araç sayısının yeterli olmadığını öne sürerek bu teklifi

kabul etmedi.

GERÇEĞİ GİZLEDİ

Bunun üzerine İmamoğlu medyaya “Togg’dan araba talebinde bulundum, hem şahsen hem kurumsal olarak. İlk alımlardan ‘Şu kadar adet almalıyız’ diye yazı da yazdım. Henüz bize cevap verilmedi” açıklamasını yaparak gerçeği gizledi. Halen sınırlı sayıda üretilen Togg’un üretim kapasitesi artırılmaya çalışılıyor. Tüm dünyanın büyük ilgi ve merakla takip ettiği Togg, mayıs ayında 306 adet satış gerçekleştirdi.


CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış
CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış

Bugüne kadar 12 seçim kaybeden fakat koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi tabanından gelen tepkiler dinmiyor. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, 'baba-oğul' ilişkisinin noktalandığını ve iplerin atıldığını öne sürdü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açabileceğini belirten Portakal, "Kılıçdaroğlu delege yapısını uzun yıllardır konsolide ettiği için kazanması zor ihtimal." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nu diktatör olmakla itham eden Portakal, İmamoğlu'nun parti kurma çalışması yaptığını da dile getirdi.


#Ekrem İmamoğlu
#TOGG
#İBB
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