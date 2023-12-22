100. Yıl Meydanı kentin kalbi olacak

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin ev sahipliğini yaptığı törene 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Grup Başkanveki Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve Eşi Canan Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MKYK Üyesi ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, daire müdürleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





TÜRKİYE YÜZYILI’NDA HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Açılışta konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kentin kalbi haline gelecek önemli bir projeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çerçi konuşmasında, “Pek çok projemiz var. Onlarca hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda hizmetlerimize devam edeceğiz. Projemizi hayata geçirirken doğayı ve temiz su tasarrufunu gözettik. Yağmur suyunu toplayıp bahçe sulamasında, lavabolarda kullanılan suları da toplayıp rezervuarlarda değerlendiriyoruz. Gelecek nesiller için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm çalışanlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.”





BAŞKAN ERGÜN EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLADI

Törende söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de projede emeği geçenleri kutlarken; Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün, “Manisa gelişen, değişen ve büyüyen bir şehir. Büyükşehir olmasıyla büyüyen şehirlerin başında da Yunusemre geliyor. Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesi olarak bu şehrin sorunlarını en aza indirmek için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Yunusemre Belediyemizin şehrimize kazandırdığı 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı ve belediye hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel projelerin ilçeye kazandırılmasında emeği olan başta değerli başkanımız olmak üzere herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.





BU PROJE ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAK

Projenin kente değer katacağını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise, “Burayı adeta bir külliye, bir kompleks olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Açılışını yaptığımız belediye binası, belediyecilik hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak hemşehrilerimize sunulmasını sağlayacak. Yine açılışını yaptığımız 100. Yıl Meydanı, ilçemizin ilk ve tek meydanı olma özelliğini taşımaktadır. Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi’nin önerileri ve belediye meclisimizin oy birliği ile bu meydana 100. Yıl Meydanı isminin verilmesini son derece anlamlı ve önemli buluyorum. Bu alanda bulunan, Cumhurbaşkanımızın açtığı Saruhanbey Camii adeta bir sanat eseri olarak karşımızda duruyor. Manisa’mızı ülkemizin en değerli şehirlerinden yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.





Doğal Yaşam Parkı’nda sona yaklaşılıyor

Yunusemre Belediyesi’nin büyük bir ihtiyaca cevap vereceği Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi tamamlanıyor. Merkez ile sokak hayvanları, doğal yaşam alanında veteriner hekim eşliğinde yaşamlarını sürdürebilecekken, hasta hayvanlar da tedavi edilecek. Yaşamına bir can ile devam etmek isteyen vatandaşlar da bu merkezden hayvan sahiplenebilecek. Hayvanseverler bu merkezi ziyaret edip yapılan çalışmalara destek verebilecek.





HAYVAN DOSTLARIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Projenin önemine vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Merkezde hayvanların doğal ortamlarında olacağının altını çizen Başkan Çerçi, “Üzerinde özveriyle çalıştığımız projemizde sona yaklaşıyoruz. Geçen yıl temelini törenle attığımız Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalarımız neredeyse bitti. Projemize destek veren tüm kurumlarımızla birlikte Türkiye’ye örnek bir çalışmaya imza attık. Merkez tüm aksamları ile birlikte 117 bin metrekarelik alanda inşa edildi. En az 100 bin metrekare hayvanların rahatlıkla dolaşabileceği bir alan söz konusu. Biz hayvanseveriz, insanseveriz. Dolayısıyla hem insanlarımızı hem de hayvan dostlarımızı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte merkezimizi ziyaret ederek aşılı, kısırlaştırılmış, bakımlı bir yaşam süren hayvanları sevebilecek, dilerlerse sahiplenebilecek” diye konuştu.



