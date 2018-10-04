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100 yıl sonra eğitim başladı

Süleymaniye Medreseleri, 100 yıl sonra İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde yeniden eğitime başladı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, “Medreselerin yeniden dünya çapında ilim merkezleri olması, sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sunulması hedeflenmiştir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Daru’l Hadis’te İslami İlimler Fakültesi ve İslami İlimler Enstitüsü’nün hizmete açıldığı ve derslerin bu hafta başladığı belirtildi.
Daru’l Hadis’te İslami İlimler Fakültesi ve İslami İlimler Enstitüsü’nün hizmete açıldığı ve derslerin bu hafta başladığı belirtildi.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde kurulan "Süleymaniye Medreseleri, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanvekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Süleymaniye medreselerinin açılışının hayırlı olmasını dileyerek, burada yapılacak olanların Türkiye'deki başka vakıf eserler için örnek olması yönüyle değerlendirme yapmak istediğini söyledi. Erdoğan, "Vakıf eserlerin birçoğu ne vakfiyelerine uygun bir şekilde değerlendirilmekte ne de topluma, kamuya tam anlamıyla faydalı bir şekilde değerlendirilmekte. Örneğin İstanbul'un göbeğinde halkın hizmetinde olsun diye tahsis edilmiş olan yüzlerce dönüm arazinin 1 yılda belki 100 insan tarafından kullanıldığını biliyoruz" diye konuştu. Erdoğan, bu tür yanlış kullanımların ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÜST DÜZEY ÖĞRENCİLER YETİŞECEK

Erdoğan, “Bugün burada açılışını yaptığımız Süleymaniye medreselerinde inşallah İbn Haldun Üniversitemizin maksadı ve hedefi tam da budur. Yani bu medreselerin yeniden dünya çapında ilim merkezleri olması, en üst düzeyde İslami ilimlerin, sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sunulması hem üst düzey öğrencilerin yetişmesi hem de uluslararası düzeyde çalışma yapan hocalarımızın burada ders verdiği mekanlar olması hedeflenmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eserlerin amacına uygun şekilde kullanılması gerektiğine dikkati çekerek "İstanbul'da diğer eserlere de o eserleri yapan kişilerin amacına uygun şekilde kullanılması adına üzerimize ne düşerse yapmak görevimiz. Elimizden geldiği kadar bunun mücadelesinde olacağız" şeklinde konuştu.

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Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, medresede 100 yıla yakındır bir eğitim faaliyetinin yapılmadığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Oysa burası 500 yıl önce tamamı eğitim için kurulmuş bir yer. Fakat ne yazık ki 100 yıla yakındır bir eğitim faaliyeti yapılmıyor. Şimdi ise bunun bir başlangıcı oluyor" Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk ise Süleymaniye'de üniversiteye Daru'l Hadis, Medrese-i Salis, Mülazımler Medresesi ve İmaret'in tahsis edildiğini belirtti.

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