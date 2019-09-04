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POLİTİKA

100. yılda yeni durak Sivas

Milli Mücadele ile ilgili somut kararların alındığı Sivas Kongresi’nin üzerinden tam 100 yıl geçti. Kongrenin yüzüncü yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sivas’ta olacak. Kongrede alınan Milli Mücadele kararları bir kez daha hatırlanacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasının yıl dönümü ile başlayan 100’ncü yıl etkinlikleri 29 Ekim 2023’de son bulacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2023’te 100’ncü yılını geride bırakarak ikinci yüz yılına adım atacak Cumhuriyet’in en coşkulu şekilde kutlanması için kesintisiz bir etkinlik programı hazırlandı. Samsun’da 19 Mayıs 2019’da başlayan 100’yıl etkinlikleri kademe kademe sürdürülüyor. 29 Ekim 2023’de finali yapılacak olan kutlamalar Amasya, Erzurum ayağının ardından Sivas Kongresi’nin 100’yılı etkinlikleri ile sürecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Amasya Genelgesi ile yaptığı çağrı üzerine, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla toplanan Sivas Kongresi 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TARİHTE ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırdı. Türk Devleti’nin kuruluşuna temel oluşturan Sivas Kongresi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi bir yeri bulunuyor. Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri vatandaşlar katılacak. Erdoğan’ın etkinlikler kapsamında, Türkiye’nin 100 yıllık milli duruşunun süreceğine ilişkin mesajlar da vermesi bekleniyor.

KONGRE MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİRDİ

Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında “Milletimizin birlik ve beraberlik yolundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği, bağımsızlık yolunda topyekun mücadele kararının alındığı tarihi bir dönemeç olan ve bu yıl gururla 100. yıl dönümünü kutladığımız Sivas Kongresi, vatanımızın makus talihini değiştirmiş, milli mücadelemize yeni bir yön tayin etmiştir.” ifadelerini kullandı.

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TAM BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Anadolu’da dağınık şekilde mücadele veren cemiyetleri, tam bağımsızlık ve özgürlük ülküsü etrafında birleştiren Sivas Kongresi’nin, vatanın işgaline karşı milli iradenin oluşmasında ve bağımsızlığa ulaşılmasında etkin rol oynadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği yönündeki milli iradeyi ortaya koyan hayati kararlar, tam bağımsız Türkiye’nin yolunu açmış, Cumhuriyetimizin kuruluşu açısından da önemli bir zemin teşkil etmiştir.

2023 HEDEFİNE DOĞRU

  • Sivas’ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Genç nesiller, Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır. Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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