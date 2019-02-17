Gündem 100ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 100'ün üzerinde komiser yardımcısının tutuklandığını söyledi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bölge illerindeki temasları kapsamında geldiği Batman'da Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde açıklama yapan Uzunkaya, bölgenin asayiş, huzur ve güvenliğiyle ilgili mevcut durumu yerinde değerlendirdiklerini kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerine yönelik kısa bir süre önce 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı güvenlik toplantıları yapıldığını anımsatan Uzunkaya, bu sayede seçime dönük mevcut güvenlik tedbirlerinin, planlamalarının gözden geçirildiğini belirtti.

"Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor"

Bir taraftan terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra günlük asayiş ve huzurun tesisine dönük planlama ve çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzunkaya, şöyle dedi:

"Bir taraftan 15 Temmuz'dan itibaren yoğun bir şekilde mücadele edilen FETÖ ile ilgili dışarıdaki, kaçak, aranır durumda olanlar dahil örgütün değişik metotlarıyla devlet içerisine sızdırdığı, emniyete, adliyeye, askeri birimlere, diğer kurum ve kuruluşlara değişik hilelerle, yöntemlerle yerleştirdiği mensuplarının deşifre edilmesi, yakalanması, adli makamlara tevdi edilmesi görevimiz devam ediyor."

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik geçen hafta bin 112 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini anımsatan Uzunkaya, "Bununla ilgili örgüt mensubu, firarda olan ve emniyet hizmetlerinde halen görevli olan 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı. Şu ana kadar 600'ünün işlemleri tamamlandı. 800'e yakın gözaltı işlemi yapıldı." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların da aralıksız olarak sürdüğünü vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

  • "Bir taraftan terör örgütü PKK ile iltisaklı, irtibatlı, illerde faaliyet yürüten, birtakım eylem hazırlıkları içerisinde oldukları tespit edilen, her ilimizin buna dönük tespit yaptığı örgüt mensuplarıyla ilgili çalışmalar, planlamalar ve gözaltılar yapıldı, yapılıyor, devam ediyor. Başka terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız da aynı şekilde yürütülüyor."

Uzunkaya, daha sonra ziyaret ettiği uygulama noktasındaki görevli polislerle sohbet etti.

PKK-KCK operasyonu: 735 gözaltı
GÜNDEM
PKK-KCK operasyonu: 735 gözaltı
/**/
Feghouli'nin gecesi: Kariyer maçını oynadı

Feghouli'nin gecesi: Kariyer maçını oynadı

​Feghouli'nin 3 gol attığı maçta G.Saray 4-1 kazandı.
Bedelli kalıcı oluyor

Bedelli kalıcı oluyor

​Erdoğan, yeni düzenlemenin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.
100'ün üzerindekomiser tutuklandı

100'ün üzerindekomiser tutuklandı

​Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya açıkladı.
En büyük'Türk' takımı

En büyük'Türk' takımı

100 bin kişi stadyumda maçı izledi ve rekor kırıldı.
PKK-KCK'yadev operasyon

PKK-KCK'yadev operasyon

​Kitlesel eylem hazırlığındaki 735 şüpheli gözaltına alındı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Hesapları dondurdu

Hesapları dondurdu

Rusya, Venezuela şirketine dair açıklama yaptı.
HDP'ye sert yanıt

HDP'ye sert yanıt

Soylu'dan Temelli'ye: Suratında meymenet yok.

CHP terör taşeronu

CHP terör taşeronu

​Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde konuştu.
Fotoğrafı paylaştı

Fotoğrafı paylaştı

Sarı lacivertli futbolcu fotoğrafa bu notu yazdı.
Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Binali ​Yıldırım yeni projesini ilk kez açıkladı.
Darbe ifadesinden çark etti

Darbe ifadesinden çark etti

​Cuntacı general 87 şehidin ölümünden sorumlu.
Arabasınıyıkatanlar dikkat

Arabasınıyıkatanlar dikkat

Çizilen araç için başvuru yapılabilecek.
Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Erverdi yıllar sonra ilk kez Yeni Şafak'a konuştu.
7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

Daha şimdiden 36 madalyaya sahip.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.