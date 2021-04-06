104 emekli amiralin cunta bildirisine sert tepki: Hadlerini yine milletle bildireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de değerlendirme toplantısı düzenlendi. 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, açıklamalarda bulundu: Ülkeyi 2 gündür işgal eden tartışmaları ayrıntıları ile değerlendirdik. Her şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem hem üslubu hem yöntemi ile art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Bunları, FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken görmedik.

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ASLA KABUL EDİLEMEZ

Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Hiçbir isme medyadaki ve siyasi alandaki açıklamaları nedeniyle herhangi bir soruşturma açılmış değildir. Bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik bir bühtandır. Hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur.

CHP’YE DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. Biz bildiri yayınlanır yayınlanmaz tüm siyasetçilerin karşı duruşlarını güçlü bir şekilde beklerdik. Her zamanki gibi bizim muhatabımız millettir, yol haritamızı milletle paylaşmak için bir araya geldik, hadlerini yine milletimizle birlikte göstereceğiz. Türkiye’de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir.

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SANDIKTA HESAPLAŞACAĞIZ

27 Mayıs’ta merhum Menderes’e böyle yapmışlardır. 28 Şubat’ta ülkenin meşru yönetimine bu pervasızlıkla saldırmışlardır. Kendi hükümetimizde bu yaklaşımlara en ağır şekilde tepki koyduğumuz için devamını getirememişlerdir. Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız.

HER TEDBİRİ UYGULAYACAĞIZ

Milli iradeye açık tehditler karşısında en etkin şekilde tavır alınmadığı zaman ne olduğunu milletimiz en yakın tarihimizden iyi biliyor. Bu sebeple yayınlanan bildiriye karşı tüm tavrımızı ortaya koyuyoruz. Milletimiz, kimin demokrasinin yanında durduğunu, kimin darbecilerin koltuğunun altına girdiğini görüyor. Yayınlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.

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4’ü CHP üyesi

Skandal Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 4’ünün CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz’ın CHP üyesi olduğu tespit edildi. Diğer 15 amiralin ise birinci derece yakınlarının CHP’ye üye olduğu bildirildi. Bildirinin ilk sırasında emekli amiral Ergun Mengi yer almıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi, İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.

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Daha iyisini bulana kadar Montrö’deyiz

Erdoğan, “Yapılan açıklamada 2 temel iddia ortaya konmaktadır. Birincisi, Montrö Anlaşması’nın tartışmaya açılmasıdır. İkincisi ise basında yer alan bazı görüntülerdir. Boğazların statüsüyle ilgili sorunların çözümü sonraki yıllara bırakılmıştır. 1936 yılında boğazlarla ilgisi olmayan devletlerle Montrö sözleşmesini imzaladık. Dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. Boğazlardaki gemi trafiğinin yer yer seyir trafiğini tehdit edecek olması da meselenin ayrı boyutudur. Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye devam ediyoruz. Vazifem, Türkiye’nin ve milletinin hak ve menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Montrö’den çıkmakla ilgili bir çalışmamız yoktur. Fakat gelecekte böyle bir sonuç çıkarsa önümüze gelen her şeyi detaylıca değerlendirmekten de kaçınmayız” dedi.

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Münferit bir hadise

Erdoğan, bildiride bahsedilen sarıklı amiral haberiyle ilgili, “TSK’nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Biz geçmişte milli iradeyi çiğneyen askerlerin yaptıklarını demokrasi adına doğru bulmadığımızı açıkça ifade etmiştik. Bugün de aynı noktadayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu görüntünün yayınlandığı gün Silahlı Kuvvetlerimiz kendi içinde detaylı bir soruşturma yapmış ve sonuca bağlamıştır. Geçmişte darbe imalarını ‘genç subaylar’ rahatsız diye ifade edenlerin işi emekli amirallere havale ettiğini anlıyoruz. Sadece bu tartışma bile başlı başına Türkiye’nin darbe dönemleri anayasasından, yeni ve sivil anayasaya geçişinin işaretidir” dedi.

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Merkezinde CHP var

Erdoğan, “Ana muhalefet partisinin başını çektiği kesim, bu tartışmaların ekonomik sıkıntıların üstünü kapamak için çıktığını bahane etmektedir. Salgın döneminde yaptığımız başarının sonuçlarını yarın milletimizle paylaşacağım. Şu anda bu 104 kişinin içerisinde bizzat CHP içinde üye olan, ailesi olanlar var. Siz bunları yakın zamanda medyada göreceksiniz. Bu işin merkezinde ana muhalefet partisinin ta kendisi var. Türk ekonomisini, yatırım istihdam üretim yönünde büyütmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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