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ANKARA

10’unuz değil 100'ünüz gelsin

Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 ülkeye tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler” dedi. Adalet Bakanı Gül ise, “Mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​10’unuz değil 100ünüz gelsin ​
Fuat Oktay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “masum” olduğunu savunduğu ve “Neden hapiste” diye sorduğu darbe ve casusluk suçlarından yargılanan Osman Kavala için Batı da birleşti. ABD, Fransa ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin Türkiye’deki büyükelçileri, Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi. Skandal açıklamaya, tepkiler peş peşe geldi. Açıklama, “küstahlık” ve “hukuk tanımazlık” olarak nitelendirilirken, Türkiye’de yargısının bağımsız olduğu ve Batı’nın Türk yargısına talimat veremeyeceği vurgulandı. Tepkiler şöyle:

ŞENTOP’TAN SERT TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye’de devam eden dava hakkında, TBMM’de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Büyükelçilere Osman Kavala tepkisi: Herkes aklını başına alsın haddini bilsin
OYNAT 01:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Büyükelçilere Osman Kavala tepkisi: Herkes aklını başına alsın haddini bilsin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen 'Muhtarlar Günü Programı'na katıldı. 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak konuşan Bakan Soylu, 'Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın.' dedi.

BAĞIMSIZLIĞA SADAKAT VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bazı ülkelerin büyükelçileri, hadlerini aşarak ‘siyasetin yargıya müdahalesini’ talep etmişlerdir. Türkiye’de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasa’mıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir.

İÇİŞLERİNE MÜDAHALE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur.

AŞAĞILIK BİR HADSİZLİK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Pervasız açıklama, Türk milletine edepsizlik, devletimize ve yargımıza yönelik aşağılık bir hadsizliktir. Bu ukalalara Türk yargısının bağımsızlığına halel getirecek çirkin tavırlarından vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz.

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