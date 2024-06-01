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11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

FETÖ eski emniyet mahrem imamı olduğunu itiraf eden Kemalettin Özdemir'in 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında düzenlenen iddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 1/06/2024 Saturday
Güncelleme: 03:16 - 1/06/2024 Saturday
Yeni Şafak
Kemalettin Özdemir
Kemalettin Özdemir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda FETÖ eski emniyet mahrem imamı olduğunu itiraf eden Kemalettin Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında düzenlenen iddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Özdemir'in "mahrem imam" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütünün tepe yönetimindeki kişilerle telefon irtibatı kurduğunun tespit edildiğine yer verildi.

ÜST DÜZEYLE İLETİŞİM HALİNDEYDİ

Özdemir'in örgütün iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlar üzerinden çok sayıda örgüt üyesi ve yöneticisiyle irtibat kurduğu ve bunun HTS Analiz Raporu'nda sabit olduğu belirtildi. Uzun yıllar örgüt hiyerarşisi içerisinde sorumlu düzeyde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ifade edilen Özdemir'in, hiyerarşik olarak önemli bir pozisyonda olduğu kaydedildi. FETÖ’nün organizasyon ve idaresinde "harekete geçiren" olarak rol üstlendiğine dikkat çekildi. Özdemir'in yargılanmasına 11 Eylül'de başlanacak.



#FETÖ
#Kemalettin Özdemir
#Ağır Ceza Mahkemesi
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