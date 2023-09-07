11 il için sarı alarmı: Bakan Özhaseki'den 'dikkatli olun' uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların, Uşak, Kütahya, Rize ve Artvin çevreleri ile Manisa’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI : Önemli bir değişiklik olmayacağı, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Uşak, Kütahya, Rize ve Artvin çevreleri ile Manisa’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





11 il için uyarı





Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon ve Uşak için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sel felkatinin yaşandığı İstanbul’un hava durumuna ilişkin, "İstanbul’da 3 gün boyunca aralıklarla sağanak yağışlar görülmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar 30’dan 28’e, hatta hafta sonu ve pazartesi 26 derecelere kadar düşecek. Gece sıcaklıkları da 20 derecelere düşüyor. İstanbul'da kuvvetli yağış beklemiyoruz. Biraz daha kuzeyli rüzgarların etkisiyle birlikte özellikle kuzey kıyı kesimlerinde ve Avrupa Yakası’nda mevzi sağanak yağış şeklinde beklemekteyiz. Ayrıca İstanbul'da önümüzdeki beş gün boyunca da kuzeyli rüzgarlar kuvvetli olacak. 40 ila 60 kilometre bölü saat hızla esmesini bekliyoruz ki sürekli bir eşiş var. O eşişle birlikte deniz üzerinden, Karadeniz üzerinde bir nem akışı, bir üst seviyede soğuk hava akışı var ki dediğim gibi bu sebepten dolayı özellikle kuzey kıyılarında yağışların görülmesini bekliyoruz" dedi.





Deprem bölgesinde yağış bekleniyor





Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelerdeki hava durumuyla ilgili de konuşan Şahbaz, “Deprem bölgesine baktığımızda şu an itibariyle sıcak. Fakat önümüzdeki günlerde perşembe ve cuma günü özellikle dağlık alanlarda Adana’nın, Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in, Malatya çevrelerinde mevzi sağanak yağışların görülme ihtimali var. Cumartesiden itibaren ise Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın görülmesini beklemekteyiz” cümlelerine yer verdi.





Bakan Özhaseki'den 'tedbirli olun' çağrısı





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bugün akşam saatlerine kadar yurdun bazı kesimlerinde görülecek yağışlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.





Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "http://mgm.gov.tr" internet sitesi "Meteorolojinin Sesi Radyosu" sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşların dikkate almalarının elzem olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:





"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."



















