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Gündem 12 Ekimde toplu taşımalar ücretsiz mi?
İSTANBUL

12 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi?

Pazartesi günü yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiliyor. Merak edilen konulardan birisi ise 12 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı.12 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi? sorusunun cevabı açıklandı. 12 Ekim Pazartesi İstanbul metro hatları saat 14.00'a kadar ücretsiz olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metrolar saat 14.00'a kadar ücretsiz.
Metrolar saat 14.00'a kadar ücretsiz.

12Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiliyor. Merak edilen bir husus da toplu ulaşımın ücretli olup olmayacağı. 12 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi?

METRO İSTANBUL DUYURDU

12 Ekim Pazartesi İstanbul Metro Hatları Ücretsiz; Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından, ilkokul 1’inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8’inci sınıf ve lise 12’nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağının duyurulmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, ulaşım ile ilgili açıklama yaptı.

14.00'A KADAR ÜCRETSİZ

Metro İstanbul’dan yapılan yazılı açıklamada; “12 Ekim Pazartesi günü saat 14:00’e kadar tüm hatlarımızda ulaşım ücretsiz olacaktır. Öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.” denildi

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