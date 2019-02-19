Gündem 12 ilde 146 kişiye şafak baskını
ADANA

Adana merkezli 12 ilde 146 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu

12 ilde 146 kişiye şafak baskını

Adana merkezli 12 ilde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 146 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
DHA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
DHA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
DHA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
DHA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
DHA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
DHA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, Mersin, Şırnak, Konya, Antalya, Adıyaman ve Gaziantep'te haklarında yakalama kararı çıkarılan 146 şüphelinin evine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

DHA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlar.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER ADANA'YA GÖTÜRÜLECEK

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda direnişin yaşanabileceği bazı evlere demir kapılar, koç başlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı, şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.

DHA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlar.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin de kente getirileceği belirtildi.

AA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlar.
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