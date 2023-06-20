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12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 2008 yılında komiser yardımcılığına ilişkin sınavın sorularını çalmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2008 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının FETÖ/PDY üyelerine dağıtılması ile ilgili 14 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.

08:32 . 20/06/2023 الثلاثاء
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2008'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.




#FETÖ operasyonu
#Ankara
#Sınav soruları
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