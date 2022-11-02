12 Kasım'da deprem tatbikatı var

12 Kasım saat 18.57’de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Afet İletişim Çalıştayı’nda konuşan Soylu, radyo ve televizyonlarda aynı anda tatbikat anonsu yayınlanacağı, HAY Sistemi üzerinden de tüm Türkiye’ye aynı anda SMS geleceği bilgisini verdi: “Geçen yıl tüm okul ve üniversitelerde tatbikat yaptık. Bu yıl yine yapacağız. ‘Çök, kapan ve tutun.’ Bir deprem olduğu zaman birinci yapmamız gereken hareket, bir sandalye ya da masanın yanına çökeceğiz. Başımızı kapatıp depremin geçmesini bekleyeceğiz. Birinci hayat kurtaran harekettir bu.”

ÖZGÜN Güneş tutulmasının ardından deprem mi olacak?