12 kilometre umut taraması

Balıkesir Gönen ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmaları devam ediyor. 16 gün önce sabah 8 sularında köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Berzeg için yapılan kayıp ihbarı sonrası başlayan aramalarda henüz bir ize rastlanamadı. Komandolar, arama kurtarma timleri, kokuya duyarlı eğitimli köpekler ve kadavra köpeklerinin katıldığı aramalarda 12 kilometrelik alanın daha taranacağı belirtiliyor. Çalışmalar için Ankara ve Bursa’dan 15 kişilik jandarma ekibi de bölgeye geldi.

NOKTALAR HARİTADA BELİRLENİYOR

Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde 7/24 esasına göre yapılan aramalar, harita üzerinden çizimlerle belirlenen koordinatlara göre yapılıyor. Belirlenen noktalar, İzmir ve Aydın’dan kalkan İHA’lar ile gece görüşlü kameralar da dahil olmak üzere taranıyor. Yeni Şafak, dün Dışbudak-Turplu mahallelerinde yapılan arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, JAK timi, Komando timi, İz Takip köpeği, Kadavra köpeği ve 4 AFAD personeli hazır bulundu. Berzeg’e ve evden birlikte

ayrıldığı Doberman cinsi köpeği Tina’ya ait herhangi bir iz de bulunamadı.

KREDİ KARTLARI TAKİPTE

Korhan Berzeg’in yürüyüşe çıkarken telefonunu evde bıraktığı, cüzdanını ise yanına aldığı öğrenildi. Yetkililer Berzeg’in olası bir alışveriş ihtimaline karşı kredi kartlarını takibe aldı. Şu ana kadar Berzeg’in hesaplarında da herhangi bir hareket yok.



