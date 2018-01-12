12 Ocak Cuma Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:

İsrail 2 Filistinli çocuğu şehit etti

İşgalci İsrail yine Filistinli çocukları şehit etti

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'de ABD'nin skandal Kudüs kararını protesto edenlere saldırması sonucu 2 Filistinli çocuk şehit oldu, 3 kişi de yaralandı.

DÜNYA İşgalci İsrail yine Filistinli çocukları şehit etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan önemli açıklamalar: Yasak bu yaz kalkacak

Yayla yasağıyla ilgili konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba,"Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ 'Yayla yasağı bu yaz kaldırılacak'

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Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı: İade, ihraç, kapatma

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'ya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir emekli tuğgeneral ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edildi.