|
Gündem

125 yıllık markayı değiştirdi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adını 2. Abdülhamid'den alan ‘Hamidiye Su’ markasını ‘HMD’ olarak değiştirdi. 125 yıllık markanın değişmesine gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İBB, “Marka değiştirmedik, HMD adıyla piyasaya ikinci bir ürün sunduk” iddiasında bulundu.

Haber Merkezi
04:00 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adını 2. Abdülhamid’den alan belediye iştiraki ‘Hamidiye Su’ markasını ‘HMD’ olarak değiştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adını 2. Abdülhamid’den alan belediye iştiraki ‘Hamidiye Su’ markasını ‘HMD’ olarak değiştirdi.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adını 2. Abdülhamid’den alan belediye iştiraki ‘Hamidiye Su’ markasını ‘HMD’ olarak değiştirdi. Üzerinde ‘Hamidiye’ yerini ‘HMD’ yazılı şişelerin bulunduğu sular piyasaya sürüldü. 125 yıllık markanın değiştirilmesine sert tepkiler geldi.

GÖKSU: VİZYONSUZLUK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “4 yılda İstanbul’a bir bardak yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi “Hamidiye Suyu” ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında” dedi.

İBB’DEN İKİNCİ MARKA SAVUNMASI

İBB Meclis Üyesi Kübranur Uslu ise, “İBB, Hamidiye Su’yu HMD yapmış. Neden? Hamidiye Su ile ilgili yapılması gereken pek çok şey bulunurken bu niteliksiz tasarımı anlamak mümkün değil.” ifadelerini kullandı. İBB Meclis’indeki Ak Parti Grubu konuyu meclis gündemine getirme kararı aldı. Tepkiler üzerine İBB’den iştiraki olan Hamidiye Su ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, “Hamidiye Su adı değişmemiştir. Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunulmuştur” iddiasında bulunuldu.



#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Hamidiye Su
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Robot süpürge nedir, avantajları ve dezavantajları neler?